Aan de Erasmushogeschool in Brussel kunnen studenten ook diverse lerarenopleidingen volgen. Directrice Ann Brusseel geeft haar visie op de evoluties in het onderwijs. 'Wie het beroep reduceert tot de uren voor de klas, vergist zich.'

Ann Brusseel (43) is de directrice van de Erasmushogeschool in Brussel. Die heeft ook diverse lerarenopleidingen in haar aanbod. Tot vorig jaar zat Brusseel voor Open Vld in het Vlaams Parlement. Ze concentreerde zich als volksvertegenwoordiger op onderwijs.

...