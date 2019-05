De puike resultaten in internationale vergelijkingen zijn verleden tijd voor het Vlaamse onderwijs. Waar moet de volgende minister van Onderwijs zich op richten om het onderwijs weer op te waarderen?

Meer dan 13 miljard euro gaat jaarlijks naar het klaarstomen van de Vlaamse jeugd voor een toekomst in de kenniseconomie. Het departement Onderwijs is daarmee goed voor ruim een vierde van de Vlaamse begroting. Profileerden politici zich bij de verkiezingen in 2014 voor of tegen de moderniseringsplannen in het secundair onderwijs, dan goochelen ze in de aanloop naar de komende verkiezingen vooral met remedies om de dalende onderwijskwaliteit een halt toe te roepen.

...