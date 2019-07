De zestienjarige Kyle 'Bugha' Giersdorf won gisteren 3 miljoen dollar op het wereldkampioenschap van het immens populaire computerspel Fortnite. Hij was de beste van 40 miljoen deelnemers. Zulke moordende concurrentie sluipt ook in de rest van de economie.

Miljoenen spelers springen dagelijks met een parachute vanuit een vliegende bus op een fictief eiland in het computerspel Fortnite. Elk eiland begint met honderd deelnemers die enkel een pikhouweel hebben. Een deelnemer moet zich zo snel mogelijk verschansen en andere wapens vinden om niet door een van de 99 andere spelers genadeloos doodgeslagen of afgeknald te worden. Er kan slechts één winnaar zijn. Fortnite is onder meer razend populair door zijn speelse stijl - er is geen bloed te zien - en omdat het spel gratis is. Meer dan 250 miljoen mensen zouden Fortnite geprobeerd hebben. 40 miljoen mensen spelen het regelmatig en een select clubje moest de verschrikkelijk competitieve kwalificatietoernooien overleven om aan het wereldkampioenschap van vorige week te mogen beginnen.

...