Hoe de videogame-industrie haar miljarden scoort

Drie dagen na zijn lancering, eind oktober, bracht de videogame Red Dead Redemption II liefst 725 miljoen dollar (640 miljoen euro) op. Gamers kochten in die korte tijd meer dan 17 miljoen exemplaren van de spelwestern van het Amerikaanse Rockstar Games. Nieuwe verkoopcijfers hoeven we wellicht niet meer te verwachten voor de eerstvolgende kwartaalcijfers van Take Two Interactive, het beursgenoteerde Amerikaanse videogamebedrijf dat eigenaar is van Rockstar, maar wellicht heeft de game ondertussen al een klein miljard dollar opgebracht.

