Met de Duitse chemisch ingenieur Hilmar Rode krijgt Sibelco vanaf september een CEO die zijn strepen heeft verdiend bij onder meer de mijnreuzen Anglo American en BHP Billiton en bij de zinkhandelaar Glencore. Een extra streep heeft de 52-jarige wereldburger met Zuid-Afrikaanse roots evenwel niet gekregen als CEO van de getroebleerde Belgische zinkverwerker Nyrstar. Die torst al jaren een loodzware schuldenlast door de mislukte strategie van een voorganger van Rode, Roland Junck. De Luxemburger wou van het bedrijf een verticaal geïntegreerde zinkgroep maken.Desondanks blaakte Rode van zelfvertrouwen toen hij eind 2016 aan de slag ging bij Nyrstar, vertrouwen dat hij nog altijd etaleert op zijn LinkedIn-pagina. Daarin presenteert hij zich als een visionaire leider die zich heeft bewezen in de transformatie van bedrijven. Rode onderstreepte zijn geloof ook in Nyrstar met een rist aandeleninkopen voor ruim 4 miljoen euro. Het toont aan in welke mate hij de uitdaging bij Nyrstar heeft onderschat. Onder zijn leiding bouwde Nyrstar een acuut liquiditeitsprobleem op, en viel het bedrijf ten prooi aan de gewiekste grondstoffentrader Trafigura. En dat tot wanhoop van veel kleine beleggers, die de aandelenkoers helemaal zagen verpieteren na de coup van Trafigura. Ook van de miljoeneninvestering van Rode in aandelen Nyrstar blijft slechts een habbekrats over. "Hij heeft zijn uiterste best gedaan om nieuwe strategieën in te voeren om de activa weer op het goede spoor te krijgen, maar is inderdaad misschien te optimistisch geweest", zegt een insider. "Hij heeft in ieder geval de daad bij het woord gevoegd door zijn eigen centen in het bedrijf te investeren."Nochtans heeft Rode zich uit de naad gewerkt om Nyrstar weer op de rails te krijgen. "Hij is een heel harde werker, heel gedreven en heel intelligent", stelt een welingelichte bron. "Als je met hem spreekt zal je merken dat hij ook erg innemend kan zijn en je vertrouwen geeft. Bij investeerders komt hij ook goed over".Maar niemand is perfect, en dus ook Rode niet, zegt een andere goede bron. "Hij kan nogal een moeilijk karakter zijn om mee samen te werken. Als hij iets in zijn hoofd heeft gestoken, kan hij het lastig hebben om het advies van anderen aan te nemen. Hij is dan heel Duits in zijn aanpak, en wil dan dat het volgens de regels gaat."Vanaf september gaat de Duitser bij Sibelco aan de slag. Ook die wereldonderneming in gespecialiseerde mineralen zit in zwaar weer. Sibelco werd groot met speciale zandsoorten, voor zeer specifieke toepassingen. Zuiverheidskwarts bijvoorbeeld, waarmee de de microchips voor de halfgeleidersector worden gemaakt. "Je kan het je bijna niet voorstellen, maar voor bepaalde soorten zand kan Sibelco een euro per kilo vragen", zegt een sectorkenner.De discrete familiale eigenaars, vooral rond de Kempense familie Emsens, werden bijzonder rijk. Het zand van Sibelco zit ook in glazuurtegels, in de coating van pijpleidingen (Sibelco was bijvoorbeeld leverancier van de 2400 kilometer en politieke zeer gevoelige gaspijpleiding Nord Stream 2, tussen Rusland en Duitsland), of vezelglas in auto's.Sibelco levert ook fraczand voor de ontginning van schaliegas en -olie in Noord-Amerika. En daar wringt het schoentje. De Amerikaanse beursgenoteerde dochter Covia vroeg begin deze week bescherming tegen haar schuldeisers. Sibelco boekte de voorbije twee jaren 1,6 miljard euro bijzondere waardeverminderingen op Covia.CEO Jean-Luc Deleersnyder hield de eer aan zichzelf en liet in maart weten dat hij zou opstappen. "Hilmar Rode moet er orde op zaken zetten", zegt een intimus van de familie. "Er zal daar heel hard moeten gewerkt worden. Ze hebben iemand genomen die de sector kent. De familiale aandeelhouders zijn verliesjaren echt niet gewoon. Velen staan ook ver van de business, ze stelden zich gewoon tevreden met een dividend. Maar Sibelco is Nyrstar niet. De activiteiten buiten de Verenigde Staten blijven het goed doen."