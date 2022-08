59 procent van de Belgische kmo's zegt dat de verwerking van internationale betalingen gemiddeld twee tot drie dagen in beslag neemt. Daarmee doet België het veel slechter dan andere landen in Europa, blijkt uit een enquête van Aion Bank.

Als facturen te laat betaald worden, kunnen bedrijven liquiditeitsproblemen krijgen, en moeten ze een overbruggingskrediet bij hun bank aangaan. Die cashflow-problematiek is bekend. Maar bij grensoverschrijdende transacties in verschillende munten is er nog een extra probleem: zelfs als de factuur betaald wordt, kan het twee tot drie dagen duren voor het geld op de rekening staat. Dat zegt 59 procent van de Belgische kmo's in een enquête uitgevoerd door Aion Bank.België is daarmee de slechtste leerling van de klas. In Nederland zegt een kwart van de kmo's dat het geld meteen na de betaling op hun rekening staat. Meer dan de helft van de Nederlandse kmo's casht het geld binnen de 24 uur. In België zegt maar 3 procent instant betaald te worden en amper een kwart binnen de 24 uur.Het gevolg van die trage betalingsverwerking is dat twee derde van de Belgische kmo's zelf hun facturen laattijdig betalen. Een even groot percentage moet een overbruggingskrediet afsluiten, en beweert dat de onvoorspelbare cashflow de grootste uitdaging is waarmee de onderneming af te rekenen heeft. Ze klagen ook over de dure wisselkoersen en valutaschommelingen. Volgens Aion Bank is er nood aan een modernisering van de betaalverwerkingsmogelijkheden. Dat moet leiden tot meer instantbetalingen tegen een aanvaardbare kostprijs. "In Europa wordt slechts 10 procent van de internationale betalingen in vreemde valuta onmiddellijk verwerkt, terwijl amper 11 procent binnen het uur plaatsvindt. Dat kan veel beter", oordeelt Kim Van Esbroeck, country head van Aion Bank in België. "Voor kmo's is toegang krijgen tot snelle en gemakkelijke betalingssystemen een prioriteit."Aion Bank positioneert zich als een aanbieder van banking-as-a-service (BaaS). Daarbij biedt het alle bancaire toepassingen, ook betalingsverwerking, als white label-product aan derde partijen aan. "Onze technologie identificeert automatisch het meest geschikte betalingsspoor voor een transactie en biedt onze klanten de snelste en meest kostenefficiënte afwikkeling", aldus Van Esbroeck.De vraag naar BaaS neemt gestaag toe, zegt Van Esbroeck. Aion Bank heeft een 40-tal projecten lopen waarbij het klanten toelaat bancaire diensten onder hun eigen naam aan te bieden. Dat gaat zowel om betaalkaarten, spaar- en beleggingsproducten, als om kredieten."De helft van de projecten situeert zich echter in de betalingssfeer", zegt Van Esbroeck. "Daarom hebben we deze enquête laten uitvoeren. De vaststelling is dat het betalingsverkeer in Europa nog op heel wat remmende factoren stoot. Een pak kmo's wordt geconfronteerd met lange afwikkelingstijden, vertraagde en dure transacties, en een gebrek aan transparantie. Terwijl een betaling anno 2022 toch een commodity zou moeten zijn. Het pan-Europese systeem SEPA Instant Credit Transfers is al sinds eind 2017 operationeel."Dat België in Europa bovendien de slechtste leerling van de klas is, wijt Van Esbroeck aan de afwachtende houding die de banken en de betalingsbedrijven in het verleden aannamen: "Instantbetalingen zijn in ons land nog niet zo lang beschikbaar. Belgische banken rekenen er vaak ook nog aparte kosten voor aan. Ze hebben niet snel genoeg ingezet op het SEPA-systeem, dat snel en vlot grensoverschrijdende betalingen in Europa mogelijk maakt."