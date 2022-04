Aion Bank maakt betalingen mogelijk via de app van Tricount, Mozzeno biedt kredieten aan via Partena Professional, en KBC commercialiseert zijn toepassingen met artificiële intelligentie bij derden. De nieuwe hype in de financiële sector heet banking-as-a-service.

Sommigen spreken van banking-as-a-service, anderen van embedded finance. Concreet gaat het om een formule die niet-financiële ondernemingen toelaat om bancaire diensten te integreren in hun klantenaanbod. Dat kan gaan om online of mobiel betalen, de uitgifte van een eigen betaalkaart, tot het verstrekken van kredieten. Die zaken waren in het verleden alleen weggelegd voor financiële instellingen, zoals banken en betalingsbedrijven.

Volgens consultants biedt dat nieuwe kansen aan ondernemingen. Ze bieden hun klanten een extra service aan, wat meer inkomsten kan opleveren. Bovendien zouden klanten die makkelijk toegang krijgen tot financiële diensten frequenter aankopen en loyaler zijn. Het gebruik van data moet leiden tot een persoonlijkere en betere klantenervaring. De ontwikkeling van die dienstverlening biedt ook kansen voor fintechbedrijven en banken. Zij hebben de mogelijkheid om hun producten en diensten onder de vorm van een white label-toepassing aan ondernemingen aan te bieden. Door zich als een leverancier van digitale financiële diensten te profileren, kunnen ze een nieuwe inkomstenstroom aanboren. Het World Retail Banking Report van Capgemini spreekt van "potentiële waardecreatie op grote schaal" voor financiële instellingen. Ook in België hebben banken aandacht voor die groeimarkt. De digitale bank Aion - het vroegere Banca Monte dei Paschi België, dat overgenomen werd door het Amerikaanse investeringsfonds Warburg Pincus - zet volop in op banking-as-a-service. Aion maakte zopas de naam van zijn eerste klant bekend: de Belgische app Tricount, die claimt 5,2 miljoen gebruikers te tellen. Tricount maakt het eenvoudig om groepsuitgaven te verrekenen. De app berekent bijvoorbeeld voor een groep vrienden of collega's tijdens een restaurantbezoek of op reis hoeveel iedereen moet betalen en aan wie precies. Door de betalingsfunctionaliteit van Aion in de app te integreren, wordt het mogelijk om met één toets het juiste bedrag naar de juiste persoon over te schrijven, zonder dat je daarvoor uit de app moet gaan of het nummer van een bankrekening moet kennen. "Makkelijk en gebruiksvriendelijk", zegt Guillebert de Dorlodot, medeoprichter van Tricount. "Het is de laatste stap in het volledig frictieloos maken van onze digitale oplossing." Voor Aion is banking-as-a-service een nieuwe strategische as, naast de abonnementsformules die de digitale bank hanteert voor haar particuliere en zakelijke klanten. "Dankzij onze banklicentie kunnen wij een volledig gamma bankdiensten aan derde partijen aanbieden. Dat gaat van bankrekeningen en betalingen tot spaarproducten en kredieten", zegt Kim Van Esbroeck, country head van Aion Bank. De bank werkt daarvoor nauw samen met Vodeno, de Poolse verstrekker van clouddiensten. Europa staat in embedded finance ver achter op de Verenigde Staten, vertelt Van Esbroeck. Zij ziet belangrijke groeikansen, en niet enkel in een digitale context: "Stel dat iemand in een winkel een elektrische fiets van 5.000 euro wil kopen, waarvoor een consumentenkrediet moet worden afgesloten. Tot nu moest die klant eerst zijn bank contacteren voor hij de aankoop kon realiseren. Dankzij embedded finance kan alles in de winkel en realtime gebeuren." In die toepassing, beter bekend als lending-as-a-service, wordt Mozzeno actief. Dat is een Belgische start-up, opgericht in 2017, die het mogelijk maakt dat particulieren geld lenen aan andere particulieren om hun projecten te financieren. De voorbije jaren werden via het digitale platform van Mozzeno 6.500 leningen toegekend voor meer dan 60 miljoen euro. "Mozzeno was tot hiertoe vooral actief in consumentenkredieten, maar wil nieuwe niches aanboren", vertelt Xavier Laoureux, een van de oprichters. "We richten ons op bedrijfsklanten die op zoek zijn naar een investeringskrediet. Dat doen we door partnerschappen te sluiten met derde bedrijven die onze toepassing als wit product aan hun klanten aanbieden. Zij commercialiseren onze kredietoplossingen onder hun naam." Mozzeno sloot al overeenkomsten met de verzekeringsmakelaar Wilink, het sociaal secretariaat Partena Professional, de fintech Accountable en de investeringsmaatschappij van Waals-Brabant Invest.BW. Klanten van die bedrijven kunnen bij hen een krediet aanvragen voor bijvoorbeeld de aankoop van materiaal of diensten. Mozzeno beoordeelt het kredietdossier en zorgt voor de financiering bij zijn leden. Invest.BW kiest ervoor de dossiers helemaal zelf te financieren. "De klanten van onze partners hoeven niet bij een bank aan te kloppen voor een krediet tot 100.000 euro. Ze kunnen de lening aanvragen in de context van een bedrijf waarmee ze vertrouwd zijn", zegt Laoureux. "Mozzeno krijgt op zijn beurt toegang tot een nieuw cliënteel, zonder dat we grote publiciteits- of klantacquisitiekosten hoeven te maken." In 2021 verstrekte Mozzeno voor 31 miljoen euro kredieten via zijn platform. Door de nieuwe samenwerkingsformules hoopt de Brusselse start-up dat bedrag tegen eind dit jaar te verdubbelen. Ook de Vlaamse bank-verzekeraar KBC ziet brood in de markt van de embedded finance. KBC lanceerde eerder deze maand een spin-off, Discai, die de knowhow van de bank in toepassingen gebaseerd op artificiële intelligentie moet commercialiseren bij derden. Daarvoor werkt ze samen met de consultant KPMG. De eerste toepassing die KBC in de markt zet, mikt vooral op klanten uit de financiële sector. Het gaat om een op zelflerende algoritmes gebaseerd systeem dat controles op witwassen aanstuurt. Maar in een volgende fase wil Discai toepassingen lanceren die ook nuttig kunnen zijn voor andere bedrijven en sectoren. "Voor KBC kan dit de start zijn van een verhaal waarbij we intern ontwikkelde technologie gebruiken om een nieuwe, stabiele inkomstenstroom te genereren", zei CEO Johan Thijs bij de lancering van Discai. Banken blijken dus bereid hun producten en diensten, tegen een vergoeding, ter beschikking van derden te stellen. Twee zaken hebben die evolutie mogelijk gemaakt: de snelle technologische vooruitgang en de Europese directieve PSD2 die open banking mogelijk maakte. Het risico voor de sector is dat bankproducten en -diensten een commodity worden en dat banken gereduceerd worden tot financiële onderaannemers. Bill Gates voorspelde het al in 1994: " Banking is necessary, banks are not."