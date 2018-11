Wist u dat? Hamsteren voor de brexit

Meer en meer bedrijven beginnen te vrezen voor een zogenoemde 'no deal brexit', waarbij het VK zonder akkoord over de toekomstige relaties met de EU uit de Unie treedt. Dat kan leiden tot chaos met onder meer lange files aan de grenzen en een moeilijke bevoorrading van winkels en bedrijven. Het economische magazine The Economist neemt alvast het zekere voor het onzekere. Het heeft 30 ton papier ingeslagen om zeker te zijn dat het blad gedrukt kan worden net na de brexit.