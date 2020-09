De inflatie in de eurozone is in augustus voor het eerst sinds mei 2016 ondedr nul gezakt. De prijzen van consumentengoederen daalden met gemiddeld 0,2 procent tegenover augustus vorig jaar, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat dinsdag.

Vooral de energieprijzen trokken de inflatie naar beneden in augustus. Die lagen bijna 8 procent lager dan een jaar eerder. Daarnaast werd de inflatiegraad volgens Eurostat ook beïnvloed door de verschuiving van koopjesperiodes - met lagere prijzen - in een aantal landen van juli naar augustus.

Ook in België vonden de solden in augustus plaats. De inflatie in België lag volgens de berekeningswijze van Eurostat in augustus op -0,9 procent.

Euro area #inflation down to -0.2% in August 2020: food +1.7%, services +0.7%, other goods -0.1%, energy -7.8% - flash estimate https://t.co/MA7NFEKqz6 pic.twitter.com/qsgRJlxdbA — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) September 1, 2020

Vooral de energieprijzen trokken de inflatie naar beneden in augustus. Die lagen bijna 8 procent lager dan een jaar eerder. Daarnaast werd de inflatiegraad volgens Eurostat ook beïnvloed door de verschuiving van koopjesperiodes - met lagere prijzen - in een aantal landen van juli naar augustus. Ook in België vonden de solden in augustus plaats. De inflatie in België lag volgens de berekeningswijze van Eurostat in augustus op -0,9 procent.