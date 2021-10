Belgen betalen te veel voor internet, tv en andere telecomdiensten. Dat is onze eigen schuld, want we blijven te vaak kiezen voor meerdere abonnementen bij dezelfde provider. Vier uit het leven gegrepen voorbeelden tonen aan dat het steeds meer loont om een andere formule te kiezen of van operator te veranderen.

Johan Vande Lanotte, voormalig federaal minister van Economie, had ooit twee goede ideeën. Of toch minstens één goed idee. De inflatie flirtte in 2013 met de grens van 3 procent. Zoals nu kwam dat grotendeels door de plots gestegen energieprijzen. Vande Lanotte zag hoe telecomoperatoren onder het mom van de inflatie hun prijzen jaar na jaar iets te royaal optrokken. De telecomprijzen zitten ook in de korf van producten en diensten die wordt gebruikt om de index te berekenen. Dat leidde tot automatische aanpassingen van de lonen en opnieuw tot prijsstijgingen. Vande Lanotte wou die vicieuze cirkel doorbreken. Hij nam maatregelen om gemakkelijker van operator te veranderen. Zijn opvolger Alexander De Croo zou de gedwongen concurrentie tussen telecomoperatoren nog versterken. Bovendien schakelde Vande Lanotte ambtenaren in met wie burgers een afspraak konden maken om hun telecomfactuur door te lichten.

...

Johan Vande Lanotte, voormalig federaal minister van Economie, had ooit twee goede ideeën. Of toch minstens één goed idee. De inflatie flirtte in 2013 met de grens van 3 procent. Zoals nu kwam dat grotendeels door de plots gestegen energieprijzen. Vande Lanotte zag hoe telecomoperatoren onder het mom van de inflatie hun prijzen jaar na jaar iets te royaal optrokken. De telecomprijzen zitten ook in de korf van producten en diensten die wordt gebruikt om de index te berekenen. Dat leidde tot automatische aanpassingen van de lonen en opnieuw tot prijsstijgingen. Vande Lanotte wou die vicieuze cirkel doorbreken. Hij nam maatregelen om gemakkelijker van operator te veranderen. Zijn opvolger Alexander De Croo zou de gedwongen concurrentie tussen telecomoperatoren nog versterken. Bovendien schakelde Vande Lanotte ambtenaren in met wie burgers een afspraak konden maken om hun telecomfactuur door te lichten. De trouwe lezer van Trends snapt waarom dit blad reserves heeft bij dat laatste plan. Al decennia documenteren we hoe de royaal bedeelde overheid tekortschiet in haar kerntaken. Telecomfactuurdokter spelen leidt tot zotte kosten voor de overheid. Maar de intentie was goed. Consumenten spelen de telecomoperatoren nog veel te weinig tegen elkaar uit. Als telecomjournalist hoor ik al jaren de klaagzangen van collega's en naasten over hun te hoge telecomfactuur aan. Nu de inflatie weer piekt, is het tijd om mijn verantwoordelijkheid te nemen. Ik probeer enkele telecomfacturen in mijn omgeving te verlagen, zonder dat men aan comfort moet inboeten. De volgende berekeningen houden enkel rekening met de standaardprijzen, zonder de traditionele eenmalige promoties voor nieuwe klanten, om het beeld op de lange termijn niet te vertekenen. De selectie van drie Telenet-klanten en één Proximus-klant is min of meer representatief voor de Vlaamse telecommarkt, waar Telenet 60 à 70 procent van de internetklanten heeft. Gezin 1 betaalt maandelijks 166 euro aan Telenet. 128,9 euro, de vaste kosten, gaat naar Wigo 35GB, een bundel met vaste telefonie, breedbandinternet, digitale televisie met een decoder en drie mobiele abonnementen die 35 gigabyte aan mobiele data delen. We kunnen direct al een gemakkelijke tip toepassen: kijk regelmatig naar het aanbod van uw operator. Zeker de Vlaamse marktleider Telenet en Proximus veranderen geregeld hun aanbod en durven de prijs van hun verouderde abonnementen meer te laten stijgen dan de nieuwe formules. Gezin 1 kan daardoor al direct bijna 5 euro per maand besparen door over te stappen naar Telenet One, de opvolger van Wigo. Het heeft daardoor ook geen datalimieten meer voor vast en mobiel internet. Een beetje goedkoper en meer waar voor hun geld. Het kan nog goedkoper als we van operator veranderen. Via de prijsvergelijker van de telecomtoezichthouder BIPT, bestetarief.be, krijgen we verschillende goedkopere bundels aangereikt. De goedkoopste vallen snel af. Het surf- en streaminggedrag van gezin 1 is iets te intensief om niet meer via de tv-kabel te surfen. Proximus, zijn budgetdochter Scarlet en de alternatieve operator EDPnet werken grotendeels nog met het tragere VDSL via de telefoonlijn. Proximus en het consortium Fiberklaar zijn wel bezig glasvezel tot in de huiskamers te brengen. Dat zal de tv-kabel overklassen. We raden gezin 1 aan die aansluiting te laten aanleggen om later meer keuze te hebben in aanbiedingen met supersnel internet. Voorlopig zit het gezin vast aan de tv-kabel, maar ook daar is er een goedkoper alternatief. Telenet moet van het BIPT zijn vaste netwerk openstellen voor operatoren zonder netwerk. Orange maakt daar sinds 2019 gebruik van en profileert zich als een lichte prijsbreker. Met de Love Trio-formule van Orange kunnen we een bijna identieke bundel samenstellen voor 112 euro per maand. De vaste telefoon is weggelaten, het onbeperkt mobiel bellen is een goed alternatief. De drie mobiele abonnementen hebben elk een datalimiet van 10 gigabyte, maar daar komen de gezinsleden niet aan. Bij een overstap kan het gezin 16,9 euro per maand, of 200 euro per jaar, besparen. De overstap brengt eenmalige activatiekosten van 59 euro mee. Maar eerst moet nog een oplossing worden gevonden voor het videopakket. Streamz, het streamingaanbod van Telenet, kan apart worden genomen. Voor Play Sports van Telenet moet een alternatief worden gezocht. Dat kost 19,95 euro per maand en wordt voornamelijk gebruikt om naar de uitwedstrijden van voetbalclub KV Mechelen en de Amerikaanse NBA-basketbalcompetitie te kijken. Een jaarabonnement op Eleven Sports kost slechts 149 euro per jaar. Dat moet nog wel naar de tv gestreamd worden, maar gezin 1 heeft een Chromecast. Daarmee zou het 90 euro besparen. De vader werpt wel op dat een van de kinderen soms op zijn kot naar dezelfde wedstrijd wil kijken. Eleven Sports beperkt het tot één stream tegelijk. Gezin 1 zou dus bijna 300 euro per jaar kunnen besparen door een overstap naar een goedkopere operator en sportstreamingdienst. Alleen de liefde voor KV Mechelen staat in de weg. Het blijft wellicht bij de 60 euro winst per jaar, door de verouderde tariefformule bij Telenet in te ruilen. Gezin 2 heeft ook een Telenet Wigo 35G-abonnement van 128,9 euro per maand. Hier lijkt het wel mogelijk van operator te veranderen voor een identiek pakket. Er wordt niet extra betaald voor video, Netflix is apart, en het surfgedrag is iets minder intensief. Ook hier vallen de goedkoopste aanbiedingen (ongeveer 40 euro per maand) via bestetarief.be snel af. De snelheden zijn te laag of bieden geen digitale televisie met decoder aan. Er blijven twee alternatieven over. Een overstap naar een bundel van Proximus of Orange zou de telecomfactuur jaarlijks tussen 120 à 200 euro kunnen verlagen, afhankelijk van het nemen van vaste telefonie. Maar ook hier gooit sport roet in het eten. De vader is verknocht aan het gratis kanaal van Play Sports. Ook hier blijven we steken op 60 euro jaarwinst door de nieuwste tariefformule te nemen bij Telenet. Gezin 3 heeft al grotendeels zijn telecomuitgaven aangepakt. Het betaalde zo'n twee jaar geleden nog ongeveer 112 euro per maand voor een bundel Telenet Wigo 15GB: vast internet, vaste telefoon, digitale tv met decoder en een mobiel abonnement van 15 gigabyte. Door de goede kwaliteit van het netwerk bleef het gezin bij Telenet, maar het koos begin 2019 voor de nieuwe formule Yugo. Telenet zette dat in de markt om de 'kabelknippers' niet kwijt te raken. Dat zijn klanten die niet meer willen betalen voor klassieke digitale tv via de decoder, maar genoeg hebben aan streamingdiensten zoals Netflix. Gezin 3 is zo'n kabelknipper geworden. Het koos voor de goedkoopste optie Connect, enkel vast en mobiel internet. Hun gebruik komt niet eens in de buurt van de datalimiet, waardoor ze in de praktijk ongelimiteerd kunnen surfen. Yugo Connect kost 67 euro per maand. Had Gezin 3 blijven vasthouden aan zijn oude abonnement, dan betaalde het nu zo'n 50 euro per maand meer. Ondertussen is Yugo in de One-formule van Telenet gestopt, die ook 67 euro per maand kost. Maar dat is zonder digitale televisie en voor de meeste gezinnen wellicht een te radicale ingreep. Gezin 3 kan nog iets goedkoper af zijn omdat het enkel vast internet en een mobiel abonnement nodig heeft. Daardoor kan het jaarlijks bijna 750 euro besparen ten opzichte van zijn oorspronkelijke telecombundel. Bij Orange komt een gelijkaardig pakket - mobiel is er een datalimiet van 10 gigabyte - op 50 euro per maand. Voor dezelfde prijs kunnen ze zich ook volledig ontbundelen als ze geen mobiele datalimiet willen. Dan kiezen ze voor vast internet (VDSL) bij EDPnet voor net geen 35 euro per maand. Voor ongelimiteerd mobiel surfen, maar niet bellen, kunnen ze een abonnement afsluiten van 15 euro per maand bij Hey! Telecom. Dat is een dochter van Orange die zich als een prijsbreker voor mobiele surfers in de markt zet. Een nadeel is dat surfen via VDSL iets trager gaat dan via de tv-kabel van Telenet. Maar ook daar wordt de prijs beperkt tot 50 euro per maand, wat betekent dat het gezin jaarlijks 750 euro minder uitgeeft dan toen het nog een abonnement met digitale televisie en decoder had. Dit gezin is de uitzondering op de regel dat je beter niet alle telecom- en videodiensten bij dezelfde operator stopt. Gezin 4 betaalt 28 euro per maand voor digitale televisie met een decoder aan Telenet en ongeveer 20 euro per maand voor een mobiel abonnement bij Orange. Voor vast internet en vaste telefonie heeft het al jaren een zakelijk abonnement van 59 euro per maand bij Proximus. Met het zakelijke aanbod dat Proximus nu in de markt zet, zou het op 64 euro per maand komen. Beide prijzen zijn exclusief 21 procent btw. Dat is duurder, maar er mag onbeperkt gebeld worden met een vaste telefoon naar vaste en mobiele nummers in België. Afgaande op het verbruik kan daar gemakkelijk 20 à 25 euro per maand bespaard worden, ook al zijn de vaste maandkosten wat duurder. Er kan nog 15 euro per maand bespaard worden als ze ook tv met een decoder bij Proximus nemen. Het obstakel is dat ze de opnames op hun Telenet-decoder kwijt zijn, zeker de opgenomen tv-optredens van een familielid op Kanaal Z hebben emotionele waarde. Een overstap naar een andere operator ligt moeilijk. Voor Telenet, dat geen grote besparing zou opleveren, zou er een extra tv- of netwerkkabel door het huis getrokken moeten worden naar het bureau. Het zakelijke aanbod van EDPnet kan wel 15 tot 20 euro per maand goedkoper zijn dan Proximus. Maar het biedt geen onbeperkt bellen naar vaste en mobiele nummers aan, waardoor de factuur minder voorspelbaar is. En het heeft ook geen oplossing voor het vrij dure tv-abonnement. Een gezinslid zou ook zijn geliefkoosde Skynet-e-mailadres verliezen. De vrees dat er zo facturen worden gemist, is onterecht. Operatoren moeten de mailbox van vertrekkers minstens anderhalf jaar laten bestaan. Het gezin zal wellicht toch bij Proximus blijven en zelfs nog een extra abonnement nemen. Voor het mobiele abonnement bij Orange vinden we via de tariefvergelijker van het BIPT een alternatief met een besparing van 5 euro per maand. Gezin 4 kan overstappen naar Mobile Vikings of EDPnet. Samen met een andere formule bij Proximus zou het dus ongeveer 300 euro per jaar kunnen besparen, ook al behoudt het zijn digitale tv bij Telenet. Zeker als u al enkele jaren bij dezelfde operator zit, loont het om uw telecomuitgaven eens goed door te lichten. In het slechtste geval kunt u een besparing vinden die één à twee prijsverhogingen ongedaan maakt of krijgt u meer waar voor uw geld. In het beste geval, en als u niet van sport houdt, is het mogelijk om bij een goedkopere operator een paar honderden euro's per jaar te besparen, zonder uw mediagebruik aan te passen. Nog twee tips: zowat elk telecomabonnement is na zes maanden gratis op te zeggen. Wie een smartphone afbetaalt via zijn operator, moet wel nog de restwaarde van het toestel betalen. Op elke telecomfactuur vindt u ook uw 'Easy Switch ID', waarmee uw nieuwe operator aan de slag kan om zaken vlot over te zetten. De administratieve rompslomp is geen obstakel meer.