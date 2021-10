'De glasvezelnetwerken staan open voor zowat alle operatoren', stelt Trends-redacteur Stjn Fockedey.

Wie minder wil betalen voor telecom, doet er goed aan zo veel mogelijk leveranciers met elkaar te laten strijden. Een supersnelle glasvezelaansluiting thuis is dan een goede optie om maximaal te profiteren van de concurrentie in de telecomsector.

Consumenten kunnen hun telecomfactuur nu al verlagen, soms met een paar honderden euro's per jaar, door regelmatig de operatoren te vergelijken. Bij mobiele abonnementen is de drempel om over te stappen het laagst, en daar zijn de prijzen gemiddeld minder gestegen.

Het probleem zit bij de vaste verbindingen. Daar is overstappen iets moeilijker en krijgt de Belgische consument steeds minder waar voor zijn geld dan in de buurlanden. De prijzen blijven stijgen en de vaste netwerken, waar Telenet en Proximus in Vlaanderen incontournable zijn, scoren minder goed dan vroeger in internationale rankings. Daar speelt de wet van de remmende voorsprong. Doordat de Belgische netwerken lang tot de Europese top behoorden, was de behoefte om huizen met een glasvezelverbinding aan te sluiten op supersnel internet hier veel kleiner.

Meer concurrentie met glasvezel.

Nu pas is in België de inhaalbeweging naar glasvezel gestart. In het begin zullen die abonnementen wat duurder zijn, maar de snelheid en de stabiliteit van het netwerk zijn superieur. De prijs-kwaliteitverhouding schuift dus weer de goede kant op. Bovendien staan de Belgische glasvezelnetwerken open voor zowat alle operatoren. Proximus en Telenet hebben hun vaste netwerken lang kunnen afschermen, bij glasvezel kan dat niet meer. Voorlopig wordt glasvezel in enkele gemeenten uitgerold, maar huishoudens kunnen er wel al kiezen tussen meer leveranciers. Hun aantal zal enkel toenemen. Dan kan de consument de operatoren pas echt tegen elkaar uitspelen.

Wie minder wil betalen voor telecom, doet er goed aan zo veel mogelijk leveranciers met elkaar te laten strijden. Een supersnelle glasvezelaansluiting thuis is dan een goede optie om maximaal te profiteren van de concurrentie in de telecomsector. Consumenten kunnen hun telecomfactuur nu al verlagen, soms met een paar honderden euro's per jaar, door regelmatig de operatoren te vergelijken. Bij mobiele abonnementen is de drempel om over te stappen het laagst, en daar zijn de prijzen gemiddeld minder gestegen. Het probleem zit bij de vaste verbindingen. Daar is overstappen iets moeilijker en krijgt de Belgische consument steeds minder waar voor zijn geld dan in de buurlanden. De prijzen blijven stijgen en de vaste netwerken, waar Telenet en Proximus in Vlaanderen incontournable zijn, scoren minder goed dan vroeger in internationale rankings. Daar speelt de wet van de remmende voorsprong. Doordat de Belgische netwerken lang tot de Europese top behoorden, was de behoefte om huizen met een glasvezelverbinding aan te sluiten op supersnel internet hier veel kleiner. Nu pas is in België de inhaalbeweging naar glasvezel gestart. In het begin zullen die abonnementen wat duurder zijn, maar de snelheid en de stabiliteit van het netwerk zijn superieur. De prijs-kwaliteitverhouding schuift dus weer de goede kant op. Bovendien staan de Belgische glasvezelnetwerken open voor zowat alle operatoren. Proximus en Telenet hebben hun vaste netwerken lang kunnen afschermen, bij glasvezel kan dat niet meer. Voorlopig wordt glasvezel in enkele gemeenten uitgerold, maar huishoudens kunnen er wel al kiezen tussen meer leveranciers. Hun aantal zal enkel toenemen. Dan kan de consument de operatoren pas echt tegen elkaar uitspelen.