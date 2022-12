De Belg is in december optimistischer gestemd, al voor de tweede maand op rij, blijkt uit de barometer van het consumentenvertrouwen van de Nationale Bank.

Het herstel van het consumentenvertrouwen ligt met -15 punten in december 7 punten hoger dan in november (-22). Het consumentenvertrouwen noteerde in september en oktober nog op een dieptepunt van -27 punten. In februari van dit jaar, dus voor de oorlog in Oekraïne, noteerde de NBB-indicator die het consumentenvertrouwen peilt het hoogst (+1 punt)

Het consumentenvertrouwen staat nu opnieuw op het niveau van het voorjaar 2022, dat weliswaar ruim onder het gemiddelde op lange termijn ligt, zegt de Nationale Bank.

Het herstel wordt onder meer toegeschreven aan (het vooruitzicht op) de loonindexering, de daling van de brandstofprijzen en de energiepremies van de overheid.

Gezinnen zijn in december iets positiever gestemd over de algemene economische vooruitzichten (van -32 tot -25) , en dat al voor de derde maand op rij.

Ook is er een sterke daling van de vrees om werkloos te worden: het gaat om een eerste daling sinds mei (van 38 tot 29 - een stijging wijst hier op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een gunstiger ontwikkeling).

De Belgische gezinnen zijn ook optimistischer over hun persoonlijke financiële situatie (van -10 tot -6) en over het vermogen om te sparen (van -7 tot 2).

