De prijs van Europees gas is vrijdag voor de tweede dag op rij gedaald. Steeds meer Europese gasbedrijven zouden bereid zijn om een rekening te openen bij Gazprombank, die de betaling in euro omzet in roebels.

Woensdag was er nog ongerustheid nadat Rusland de gaskraan naar Polen en Bulgarije dichtdraaide, maar de vrees dat nog meer landen hetzelfde lot te wachten staat, is nu afgenomen. De prijsdaling houdt ook verband met de verwachte lagere vraag, door het einde van de winter.

De gasprijs op de Nederlandse termijnmarkt - de maatstaf voor de rest van Europa - zakte vrijdagochtend met 2,9 procent tot 97 dollar per megawattuur. Donderdag was de prijs al 7,2 procent lager gegaan. Eind maart piekte de gasprijs even op meer dan 200 dollar.

De olieprijs daarentegen ging vrijdagochtend hoger. Voor een vat Brent-olie (afkomstig van de Noordzee) werd 108,60 dollar betaald, ruim 1 dollar meer dan donderdagavond. De prijs voor een vat van de Amerikaanse soort WTI-olie ging 71 cent hoger, tot 106,07 dollar. De olieprijzen stijgen nu Duitsland bij monde van Economieminister Robert Habeck zijn verzet tegen een eventueel Russisch olie-embargo staakt. Mocht dat embargo er komen, daalt het wereldwijde aanbod van ruwe olie.

Woensdag was er nog ongerustheid nadat Rusland de gaskraan naar Polen en Bulgarije dichtdraaide, maar de vrees dat nog meer landen hetzelfde lot te wachten staat, is nu afgenomen. De prijsdaling houdt ook verband met de verwachte lagere vraag, door het einde van de winter.De gasprijs op de Nederlandse termijnmarkt - de maatstaf voor de rest van Europa - zakte vrijdagochtend met 2,9 procent tot 97 dollar per megawattuur. Donderdag was de prijs al 7,2 procent lager gegaan. Eind maart piekte de gasprijs even op meer dan 200 dollar. De olieprijs daarentegen ging vrijdagochtend hoger. Voor een vat Brent-olie (afkomstig van de Noordzee) werd 108,60 dollar betaald, ruim 1 dollar meer dan donderdagavond. De prijs voor een vat van de Amerikaanse soort WTI-olie ging 71 cent hoger, tot 106,07 dollar. De olieprijzen stijgen nu Duitsland bij monde van Economieminister Robert Habeck zijn verzet tegen een eventueel Russisch olie-embargo staakt. Mocht dat embargo er komen, daalt het wereldwijde aanbod van ruwe olie.