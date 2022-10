De aardgasprijs in Europa is maandagochtend verder gedaald. Op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt zakte de prijs van de TTF future met zo'n 12 procent, tot net onder de symbolische grens van 100 euro per megawattuur.

Dat is het laagste peil sinds juni, maar wel nog altijd ruim twee keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De erg milde temperaturen en aangevulde gasvoorraden doen de grootste zorgen over gastekorten deze winter wat wegebben. Omgekeerd zou een winterprik later dit jaar de prijzen weer kunnen doen opveren. Op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt ging de gasprijs voor een megawattuur rond de middag zelfs onder de grens van 100 euro, voor het eerst sinds juni. Intussen kijkt de markt uit naar meer details over de tijdelijke prijscorridor die de Europese leiders vorige week overeen kwamen.