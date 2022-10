Volgens Thijs Van de Graaf, energie-expert van de UGent, kampt de aardgasmarkt in Noord-West-Europa met flessenhalzen in de infrastructuur. Drie vragen.

Op de Europese top van donderdag en vrijdag staat de energiecrisis opnieuw hoog op de agenda. Op tafel ligt onder meer het idee om de Europese aardgascontracten aan een nieuwe prijsindex te koppelen. Vandaag worden die contracten geïndexeerd op basis van de prijsvorming op de Noord-West-Europese gasmarkt via het Nederlandse TTF-platform, maar die index is vandaag de duurste op de wereldmarkt. 'Europa betaalt zo onnodig veel voor aardgas', zegt Thijs Van de Graaf, energie-expert van de UGent. 'De aardgasmarkt in Noord-West-Europa kampt met flessenhalzen in de infrastructuur. De vraag om aardgas van west naar oost te brengen is groter dan de capaciteit, wat de aardgasprijs in deze regio omhoog jaagt. In Spanje is de referentie-index voor aardgascontracten 20 tot 30 procent lager.' 'Dat wordt moeilijk. De Europese aardgasbevoorrading is gebaseerd op langetermijncontracten met een afgesproken prijsindexering. Je hebt dus een onderhandelde oplossing nodig. Met Noorwegen is dat misschien nog mogelijk, maar met andere leveranciers wordt dat lastiger. Een aanpassing van de prijsindex brengt trouwens deze winter geen soelaas. Dat vergt gemakkelijk drie maanden.''De prijsniveaus van eind augustus waren absurd hoog. Het was de eerste keer dat Europa de lidstaten verplichtte om de voorraden tot 80 procent aan te vullen. Nu zijn de voorraden goed gevuld, is oktober relatief warm en weegt ook de vrees voor een recessie op de aardgasprijzen. Dat betekent niet dat we uit de gevarenzone zijn. Bij een koude winter kunnen de prijzen opnieuw sterk stijgen.'