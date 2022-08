De prijs voor aardgas in Europa is vrijdag op een nieuwe recordhoogte gesloten. Bij sluiting van de handel noteerde de toonaangevende Nederlandse TTF-future voor gas op 257,40 euro voor een megawattuur.

De prijs piekte helemaal aan het einde van de handel, nadat het Russische gasbedrijf Gazprom had aangekondigd dat de gasleveringen via de Nord Stream-pijpleiding naar Europa vanaf 31 augustus drie dagen onderbroken zullen zijn voor een onderhoud.

Het vorige record bij het slot van de handel op de beurs in Amsterdam dateerde nog maar van donderdag. Toen kostte een megawattuur gas 241 euro. Op 7 maart piekte de gasprijs op 345 euro per megawattuur tjdens de handel, maar diezelfde dag nog zakte ze tot 227 euro bij het slot van de handel.

