Gazprom zal de gasleveringen via de Nord Stream-pijpleiding naar Europa onderbreken van 31 augustus tot 2 september voor een onderhoud, zo heeft het Russische gasbedrijf aangekondigd.

Het gaat volgens het bedrijf om een gepland onderhoud aan een gasturbine in het compressorstation in Portovaja. Specialisten van het Duitse bedrijf Siemens zullen eraan meewerken, klinkt het. Nord Stream loopt onder de Oostzee van Rusland naar Duitsland.

Gazprom bracht al eerder de toevoer van gas naar Duitsland via de pijpleiding onder de Oostzee terug tot een vijfde van het normale niveau. Dat gebeurde na gepland onderhoud waardoor de pijplijn ruim een week dicht was.

Nu zegt Gazprom dat de gastoevoer na de werken en bij uitblijven van technische problemen zal worden hernomen aan 33 miljoen kubieke meter gas per dag. Dat is circa 20 procent van de capaciteit. De pijpleiding kan eigenlijk zowat 167 miljoen kubieke meter per dag aan.

Het gaat volgens het bedrijf om een gepland onderhoud aan een gasturbine in het compressorstation in Portovaja. Specialisten van het Duitse bedrijf Siemens zullen eraan meewerken, klinkt het. Nord Stream loopt onder de Oostzee van Rusland naar Duitsland. Gazprom bracht al eerder de toevoer van gas naar Duitsland via de pijpleiding onder de Oostzee terug tot een vijfde van het normale niveau. Dat gebeurde na gepland onderhoud waardoor de pijplijn ruim een week dicht was. Nu zegt Gazprom dat de gastoevoer na de werken en bij uitblijven van technische problemen zal worden hernomen aan 33 miljoen kubieke meter gas per dag. Dat is circa 20 procent van de capaciteit. De pijpleiding kan eigenlijk zowat 167 miljoen kubieke meter per dag aan.