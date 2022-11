In Elsene opent ALDI deze week voor het eerst een winkel die een flink maatje kleiner meet dan wat we van de hard discounter gewend zijn. Winkeloppervlaktes van meer dan duizend vierkante meter zijn zeldzaam in het Brusselse en ALDI wil er snel groeien. De komende jaren mikt het in Brussel en omgeving op minstens acht winkelprojecten, een investering van 35 miljoen euro.

Deze week opent ALDI in Elsene een nieuwe winkel, de 23ste in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. "Die winkel past in een verhaal dat we al langer schrijven. In die zin is het voor ons een kleine stap", zegt Michèle Belleflamme. Ze geeft leiding aan de veertig medewerkers van ALDI Real Estate, de vennootschap waar ALDI twee jaar geleden zijn Belgische vastgoed in onderbracht. "Tegelijk is het een grote stap, want met een verkoopoppervlakte van net geen 600 vierkante meter is het onze eerste compacte winkel in België."

Lees verder onder de video

"Maar het is geen cityconcept", benadrukt ze. "We bieden hier hetzelfde assortiment als in onze klassieke ALDI-winkels, alle 1.600 artikelen, zowel food als non-food. Alleen doen we dat nu op 600 tot 800 vierkante meter, waar we anders gemiddeld 1.050 vierkante meter hebben. Voor een cityconcept met een specifiek aanbod moet je te veel zaken herdenken, niet het minst het distributieproces. Dat is op dit moment niet aan de orde." Voor een discountketen klinkt dat vrij logisch. Wie werkt met een beperkt assortiment voor een breed publiek tegen lage prijzen, deinst terug voor alles wat de kosten aanjaagt.

Minimale ingrepen

ALDI waakt erover dat de look-and-feel van zijn compacte winkel exact dezelfde is als die van zijn standaard winkels. Ook in de nieuwe winkel vind je dus de typische paletten en rekken. Al krijgen die laatste hier en daar extra legplanken om het volledige assortiment te kunnen uitstallen. De winkelkarren zijn kleiner en smaller, de kassabanden korter. Dat is geen probleem want een stadsklant komt weliswaar vaker langs, maar koopt minder artikelen.

Nog een opvallend verschil zijn de verticale wanddiepvriezers. Door die te gebruiken en niet zijn diepvrieskisten met opzetkasten wint ALDI 30 procent ruimte. De versafdeling, de meest rendabele voor een supermarkt, behoudt haar vaste oppervlakte. Omdat de winkels compacter zijn, gaat procentueel dus meer verkoopruimte naar vers. Zeker vandaag is dat niet onbelangrijk. De versafdeling was sowieso al het belangrijkste wapen in de prijzenoorlog. En door de hoge inflatie is ze dat nog meer dan ooit.

Gebrek aan parking geen punt

Dat ALDI in het Brusselse nu ook genoegen neemt met kleinere winkels, komt door het beperkte aanbod van geschikte winkelruimte en aan voortschrijdend inzicht. "In het verleden heeft het gebrek aan ruimte voor een grote parking ons weerhouden om ons in bepaalde wijken te vestigen", legt Michèle Belleflamme uit." We hebben ons te lang blindgestaard op iets wat eigenlijk niet nodig is."

Onderzoek uit 2019 van BISA, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, leert dat 52 procent van de Brusselse gezinnen geen auto heeft. In bepaalde wijken in het zuiden, oosten en zuidoosten van het gewest is dat zelfs meer dan twee derde. En uitgerekend in dat gebied heeft ALDI het minste winkels en bijgevolg het grootste groeipotentieel.

"In Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem, Elsene en Ukkel zitten we nog met blinde vlekken. Ook in Anderlecht en Schaarbeek zien we nog mogelijkheden. We hebben nu een tool om de nood aan parkeerplaatsen te berekenen. Op sommige locaties ligt die bij nul omdat ze goed aansluiten op het openbaar vervoer. Onze nieuwe winkel in Elsene heeft een bus- en een tramhalte in de buurt. Ook het treinstation van Etterbeek ligt vlakbij."

De wetmatigheid van de rechthoek

ALDI is ook flexibeler in de vorm van de winkels. "Een rechthoek is geen vereiste meer", legt Belleflamme uit. "Een smallere inkom of een schuine wand, vandaag passen we ons daaraan aan. Voor je zo'n stap zet gaat er wel wat denkwerk aan vooraf met de collega's van verkoop en logistiek. In onze nieuwe winkel in Elsene is de magazijnruimte gespreid over twee verdiepingen: een deel van de voorraad zit in de kelder waar ook tien parkeerplaatsen zijn, een ander deel bevindt zich op het gelijkvloers naast de winkelruimte. Het personeel zal het overzicht moeten bewaren over twee niveaus. Het is een kwestie van aanpassen en van creatief denken."

"Dat hebben we ook moeten doen bij de evolutie naar gemengde ontwikkelingsprojecten", zegt de managing director van ALDI Real Estate. Ze wijst op de 150 studentenkoten boven de nieuwe winkel in Elsene. Die zijn niet in handen van ALDI, maar van een projectontwikkelaar. Waren zulke gemengde projecten vijf jaar gelden nog vrij nieuw, dan zijn ze vandaag doodnormaal. Supermarkten krijgen almaar meer de vraag om zich te integreren in de stadsomgeving en te beantwoorden aan lokale noden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over sociale appartementen, kantoren, scholen, groene ruimte. "In Brussel is dat zeker het geval. Je moet daarvoor openstaan. Dat is ook onze maatschappelijke rol."

35 miljoen voor expansie

ALDI trekt 35 miljoen uit voor zijn expansie in Brussel en de randgemeenten. Daarmee wil het acht projecten financieren zowel voor standaard winkels als voor compacte. Die zullen goed zijn voor zestig nieuwe banen. De eerstvolgende zijn gepland in Eigenbrakel (2023), Grimbergen (2023), Schaarbeek (2024) en Ukkel (2024). "En we bestuderen nog dossiers in de Brusselse regio", zegt Belleflamme. "Volgens onze analyse hebben we daar het meeste potentieel. De bevolking blijft er groeien en er is weinig gevaar dat de ene ALDI-winkel de andere beconcurreert." Ze sluit niet uit dat er ook elders compacte winkels komen. "Als de kans zich voordoet in dichtbevolkte gebieden waar de auto een minder belangrijke rol speelt, dan zullen we dat zeker bekijken. Denk bijvoorbeeld aan Antwerpen en Luik, later mogelijk ook Gent en Charleroi."

Kunnen dat ook kassaloze winkels worden? In juli opende ALDI Nord (waartoe ook ALDI België behoort) in Utrecht een onbemande winkel. Zo'n concept kan de openingsuren soepeler maken. Supermarktketens met winkels in eigen beheer, waaronder ALDI, hebben te hoge personeelskosten om die bijvoorbeeld te openen op zondag. Zeker in een stad als Brussel lijkt dat een handicap. Te meer omdat Colruyt deze zomer meer onbemande Okay Direct-winkels heeft aangekondigd. "Utrecht is een pril proefproject. Op dit moment hebben we geen plannen voor onbemande winkels in België", aldus Michèle Belleflamme.

