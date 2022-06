De Britse centrale bank heeft de rente donderdag zoals verwacht opnieuw opgetrokken, dit keer met 0,25 procentpunt tot 1,25 procent. Dat maakte de BankofEngland donderdag bekend. Analisten hadden deze verhoging verwacht.

Na de vijfde verhoging ligt de rente in Groot-Brittannië nu weer op het niveau van 2009. Een eerste verhoging was er eind vorig jaar gekomen, daarna volgden ingrepen in februari, maart en mei.

Reden voor de verhoging is de hoge inflatie, die in Groot-Brittannië naar 9,0 procent gestegen is. Dat is het hoogste niveau sinds de start van de huidige index van verbruiksprijzen in 1997. De inflatie ligt ook een heel stuk boven de doelstelling van de centrale bank van 2 procent op middellange termijn.

