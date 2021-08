Amerikaanse inflatie stabiliseert op 5,4 procent

De consumptieprijzen in de Verenigde Staten lagen in juli nog altijd 5,4 procent hoger dan het jaar voordien. Ook in juni bedroeg de Amerikaanse inflatie 5,4 procent, het hoogste cijfer in dertien jaar. Analisten hadden wel op een iets lager cijfer in juli gerekend.

