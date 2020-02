'Webwinkels allerhande kunnen veel te gemakkelijk onveilige producten, namaak en regelrechte brol verkopen. Dat is al jaren zo. De Europese Unie moet naar een paardenmiddel grijpen: boetes voor handelsplaatsen waar zich malafide verkopers ophouden.' Dat zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Een steekproef van Test-Aankoop en vijf andere Europese consumentenorganisaties schetst een ontluisterend beeld. Twee derde van de producten op de onderzochte buitenlandse webwinkels voldoet niet aan de Europese regels voor productveiligheid. AliExpress (Alibaba) en Amazon springen daarbij in het oog. De twee e-commercegiganten worden al jaren aangeklaagd voor hun lakse houding tegenover namaak en onveilige producten.

AliExpress is een handelsplaats, het laat andere handelaren op zijn website doorverkopen. Amazon koopt nog een deel van zijn waren zelf in, maar heeft ook een steeds belangrijkere handelsplaats, goed voor meer dan 60 procent van omzet. Onlinehandelsplaatsen schermen met zelfregulering. Na klachten worden malafide handelaren er snel uitgehaald. Maar Test-Aankoop en co stelden vast hoe bijvoorbeeld AliExpress een onveilig product na een klacht slechts tijdelijk weghaalde. Het systeem werkt duidelijk niet.

Enkel door boetes zullen Amazon & co hun leveranciers beter screenen.

Amazon en co zijn nog altijd relatief onkwetsbaar door een ruime interpretatie van de juridische aansprakelijkheid van digitale platformen. Ze schuiven de verantwoordelijkheid volledig door naar de echte verkopers op hun handelsplaatsen. Maar die zitten vaak in China of in andere markten waar de VS en de EU hen moeilijk kunnen bestraffen.

De banken kunnen zwaar beboet worden als ze hun klanten onvoldoende screenen op zwart geld en inkomsten uit misdaad. Voor onlinehandelsplaatsen moet er een gelijkaardig principe komen voor fraude en namaak. Enkel door boetes zullen Amazon & co hun leveranciers beter screenen. Het geld voor een betere controle hebben ze alleszins. Alibaba en Amazon hebben na hun gigantische investeringen nog altijd een vrije cashflow van respectievelijk 14 en 25 miljard dollar.

