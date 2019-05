De technologie boezemt angst in. Maar als we afwachten, komen we er bekaaid af. Dat zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

De volgende federale regering heeft een dominante minister van Artificiële Intelligentie nodig. Een die desnoods het budget wegkaapt bij de rest en bedrijven achter de veren zit, want het zou zonde zijn dat een land dat in de negentiende eeuw schatrijk werd door stoomkracht en staal, nu een nieuwe industriële revolutie mist.

Jonathan Berte breekt een lans voor een stevige scheut artificiële intelligentie in het volgende regeerakkoord. Wellicht is inzetten op technologische innovatie de enige lijm die de ideologische tegenstellingen kan plakken en dan kom je uit bij artificiële intelligentie, de stoommachine van de 21ste eeuw. Artificiële intelligentie kan een cruciale rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering, de gezondheidszorg betaalbaar houden en voor extra economische groei zorgen. Maar het is geen sexy thema. De machtigste politici verkiezen postjes waar ze electoraal meer mee kunnen scoren. De technologie boezemt angst in. Maar een ding is zeker: als we afwachten, komen we er bekaaid af.

We hebben een dominante minister van AI nodig die met de vuisten op tafel slaat.

Laat ons hopen dat een van de stemmenkanonnen bij de verdeling van de portefeuilles toch de sprong waagt en de minister van Artificiële Intelligentie wil worden. Een dominante minister die voortdurend met de vuisten op tafel slaat om extra geld voor onderzoek en steun aan innovatieve projecten en regio's, en bedrijven warm maakt voor projecten met artificiële intelligentie en hen de levieten leest als ze er geen prioriteit van maken. Onder impuls van Vlaams minister van Innovatie en Economie Philippe Muyters trekt Vlaanderen al 30 miljoen euro extra uit voor artificiële intelligentie, maar dat is te weinig. We hebben iemand nodig die elke ministerraad op de tafel bonkt: ' Where is my money?'