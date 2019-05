De snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) dreigt de ongelijkheid in de wereld te vergroten. Jonathan Berte, de CEO van Robovision, hoopt dat de software zoals die van zijn bedrijf de technologie kan democratiseren. "We werken aan een downloadwinkel, zoals die nu al bestaat voor mobiele apps, maar dan voor data en modellen voor AI."

Jonathan Berte kijkt graag met zijn kinderen naar sciencefictionfilms. Zo kan hij "uitleggen wat papa doet". Zijn bedrijf Robovision heeft inderdaad iets futuristisch. Het heeft een softwareplatform voor toepassingen met artificiële intelligentie (AI), in het bijzonder geavanceerde beeldherkenning. Audi Brussels gebruikt de software om robots te laten samenwerken met arbeiders. De software van Robovision is ook het brein in robots voor de landbouw, bijvoorbeeld om stekjes van planten en tulpenbollen automatisch te identificeren, op te pakken en te planten.

...