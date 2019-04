De pas aangestelde topman van Ericsson Belux, Rémi de Montgolfier, ziet veel groeikansen in België. Maar de lokale dochter van de Zweedse gigant in telecominfrastructuur wacht net zoals de telecomoperatoren op een oplossing voor het 5G-netwerk voor sneller mobiel internet.

Het staat vast dat de regeringen in deze regeerperiode geen akkoord meer zullen bereiken over de veiling van de radiofrequenties voor mobiel verkeer, waaronder het nieuwe spectrum voor 5G. Daardoor dreigt een jaar tot enkele jaren uitstel voor de invoering van dat snellere mobiele netwerk. Proximus, Telenet en Orange kozen de voorbije tien jaar steeds meer voor de telecominfrastructuur van Huawei en ZTE, concurrenten van Ericsson. Rémi de Montgolfier leidt Ericsson Belux nog maar drie maanden en krijgt door de politieke impasse extra tijd om zich in te werken. Een geluk bij een ongeluk? Zo ziet de Franse ingenieur het absoluut niet.

...