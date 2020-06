Elke wolk heeft een zilveren techrandje.

Het grote verschil in de strijd tegen covid-19 maak je met een cocktail van technologie, innovatie en flexibiliteit. Dat zegt Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & Trade (FIT).

Naast pakkende beelden uit onze zorgsector was alarmerend economisch nieuws de afgelopen maanden schering en inslag. Gelukkig halen de jongste weken ook steeds meer optimistische berichten het nieuws. Niet het minst verhalen over start-ups en bedrijven van Vlaamse bodem die het voortouw nemen in de wereldwijde strijd tegen corona.

Terwijl het virus lelijk huishoudt, heroriënteren veel ondernemingen zich - met producten, oplossingen en diensten die inspelen op nieuwe markten en klantenbehoeften. Hygiëne en social distancing zijn daarbij belangrijke aspecten. Maar het grote verschil in de strijd tegen covid-19 maak je met een cocktail van technologie, innovatie en flexibiliteit.

Heel wat Vlaamse techbedrijven brengen die ingrediënten samen, vaak in een recordtijd. Technologische vooruitgang die vroeger jaren of zelfs een decennia in beslag nam, wordt nu in een mum van tijd getest en geëxporteerd. Vaak zelfs naar verre markten die voorheen niet eens op de radar van die bedrijven stonden, zoals een aantal groeilanden in Azië.

Dat hoeft niet te verbazen. Ik hoor het regelmatig van mijn medewerkers in het buitenland: Azië neemt als eerste de sprong vooruit na de crisis. Azië implementeert nieuwe technologie doorgaans ook sneller dan Europa. Er wordt een groter belang gehecht aan de gemeenschap dan aan het individu. En er is vaak geen verouderde techinfrastructuur aanwezig die moet worden vervangen. Daardoor vinden innovatieve oplossingen om een nieuwe behoefte in te vullen er vlotter ingang.

Dat verklaart mogelijk mee waarom bepaalde Aziatische landen zo goed door de crisis komen. Die landen hebben een exitstrategie op poten gezet waarin technologie - zowel voor contacttracing als coronatesten als quarantaine - een versterkende rol speelt in de strijd tegen het virus en mogelijke heropflakkeringen ervan. Al speelt ook de flexibiliteit op de lokale arbeidsmarkt daarin mee.

In Singapore bijvoorbeeld werden meer dan duizend mensen in een mum van tijd omgeschoold van luchthavenmedewerkers tot covid-19-ambassadeurs. Zij helpen bewoners de social distancing te respecteren. Ook zullen duizend mensen aan de slag gaan als technologieambassadeurs. Omdat smartphones niet meer weg te denken zijn uit de anderhalvemetermaatschappij, zullen zij onder meer senioren wegwijs maken in de nieuwe digitale oplossingen. Ook Zuid-Korea heeft in ijltempo technologische vernieuwing ingevoerd. Zo zijn intussen maar liefst 22.000 van de 23.000 lokale apotheken aangesloten op de face mask inventory-app. Daarmee checken de Zuid-Koreanen snel en eenvoudig waar nog mondmaskers voorradig zijn.

Elke wolk heeft een zilveren techrandje.

Ook Vlaanderen heeft heel wat technologische parels. Het is bemoedigend dat veel van onze bedrijven erin slagen bestaande technologie toe te passen op nieuwe systemen. Onze Vlaamse Economische Vertegenwoordiger in Singapore vertelde me over de samenwerking tussen Disinfect, een spin-off van CityCubes, een Vlaamse decor- en standenbouwer. Door op elkaars technologie voort te bouwen, kon CityCubes in een rotvaart desinfectietunnels ontwikkelen voor zowel goederen als personen. Die technologie staat hoog op de verlanglijst in tal van Aziatische landen.

Azië staat bij veel Vlaamse bedrijven al langer met stip op één als de markt om op korte termijn op te volgen. Daarom gaan we voor ondernemers proactief op zoek naar mogelijke afnemers. Zo houden we - samen met onze partnerorganisaties - Vlaamse exporteurs via webinars op de hoogte van kansen. Niet alleen in Azië, maar wereldwijd. In deze crisis blijft het cruciaal onze ogen open te houden voor kansrijke afzetmarkten en sectoren. We houden continu de vinger aan de pols om het zilveren randje - in veel gevallen een techrandje - aan elke wolk te spotten.

Naast pakkende beelden uit onze zorgsector was alarmerend economisch nieuws de afgelopen maanden schering en inslag. Gelukkig halen de jongste weken ook steeds meer optimistische berichten het nieuws. Niet het minst verhalen over start-ups en bedrijven van Vlaamse bodem die het voortouw nemen in de wereldwijde strijd tegen corona. Terwijl het virus lelijk huishoudt, heroriënteren veel ondernemingen zich - met producten, oplossingen en diensten die inspelen op nieuwe markten en klantenbehoeften. Hygiëne en social distancing zijn daarbij belangrijke aspecten. Maar het grote verschil in de strijd tegen covid-19 maak je met een cocktail van technologie, innovatie en flexibiliteit. Heel wat Vlaamse techbedrijven brengen die ingrediënten samen, vaak in een recordtijd. Technologische vooruitgang die vroeger jaren of zelfs een decennia in beslag nam, wordt nu in een mum van tijd getest en geëxporteerd. Vaak zelfs naar verre markten die voorheen niet eens op de radar van die bedrijven stonden, zoals een aantal groeilanden in Azië. Dat hoeft niet te verbazen. Ik hoor het regelmatig van mijn medewerkers in het buitenland: Azië neemt als eerste de sprong vooruit na de crisis. Azië implementeert nieuwe technologie doorgaans ook sneller dan Europa. Er wordt een groter belang gehecht aan de gemeenschap dan aan het individu. En er is vaak geen verouderde techinfrastructuur aanwezig die moet worden vervangen. Daardoor vinden innovatieve oplossingen om een nieuwe behoefte in te vullen er vlotter ingang. Dat verklaart mogelijk mee waarom bepaalde Aziatische landen zo goed door de crisis komen. Die landen hebben een exitstrategie op poten gezet waarin technologie - zowel voor contacttracing als coronatesten als quarantaine - een versterkende rol speelt in de strijd tegen het virus en mogelijke heropflakkeringen ervan. Al speelt ook de flexibiliteit op de lokale arbeidsmarkt daarin mee. In Singapore bijvoorbeeld werden meer dan duizend mensen in een mum van tijd omgeschoold van luchthavenmedewerkers tot covid-19-ambassadeurs. Zij helpen bewoners de social distancing te respecteren. Ook zullen duizend mensen aan de slag gaan als technologieambassadeurs. Omdat smartphones niet meer weg te denken zijn uit de anderhalvemetermaatschappij, zullen zij onder meer senioren wegwijs maken in de nieuwe digitale oplossingen. Ook Zuid-Korea heeft in ijltempo technologische vernieuwing ingevoerd. Zo zijn intussen maar liefst 22.000 van de 23.000 lokale apotheken aangesloten op de face mask inventory-app. Daarmee checken de Zuid-Koreanen snel en eenvoudig waar nog mondmaskers voorradig zijn. Ook Vlaanderen heeft heel wat technologische parels. Het is bemoedigend dat veel van onze bedrijven erin slagen bestaande technologie toe te passen op nieuwe systemen. Onze Vlaamse Economische Vertegenwoordiger in Singapore vertelde me over de samenwerking tussen Disinfect, een spin-off van CityCubes, een Vlaamse decor- en standenbouwer. Door op elkaars technologie voort te bouwen, kon CityCubes in een rotvaart desinfectietunnels ontwikkelen voor zowel goederen als personen. Die technologie staat hoog op de verlanglijst in tal van Aziatische landen. Azië staat bij veel Vlaamse bedrijven al langer met stip op één als de markt om op korte termijn op te volgen. Daarom gaan we voor ondernemers proactief op zoek naar mogelijke afnemers. Zo houden we - samen met onze partnerorganisaties - Vlaamse exporteurs via webinars op de hoogte van kansen. Niet alleen in Azië, maar wereldwijd. In deze crisis blijft het cruciaal onze ogen open te houden voor kansrijke afzetmarkten en sectoren. We houden continu de vinger aan de pols om het zilveren randje - in veel gevallen een techrandje - aan elke wolk te spotten.