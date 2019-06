Ank De Wilde, Christophe Degrez en Toon Bossuyt behoren tot de groeiende groep bedrijfsleiders die waarden en zingeving even belangrijk vinden als winst maken. "Dat gaat verder dan maatschappelijk verantwoord ondernemen."

Ank De Wilde is samen met Bruno Dejaeghere CEO van Absolem. Dat bureau, dat is opgericht in 2010, zet ingenieurs in op projectbasis. De groep heeft zo'n zeventig medewerkers. "In het ondernemerschap is het economische de basis, want het bedrijf financieel gezond houden en er een succes van maken is essentieel", vertelt De Wilde. "Maar tegelijk willen we ook zinvol bezig zijn. Duurzame en persoonlijke groei zijn belangrijk, zowel voor het management als de medewerkers. De persoonlijkheid van de leider bepaalt ook in grote mate de bedrijfscultuur."

...