Supermarktketen Delhaize opent morgen/donderdag haar gloednieuwe supermarkt in Mechelen. Het gaat om de meeste duurzame van het land, waarbij ingezet is op ledverlichting, warmterecuperatie, zonnepanelen en een zo laag mogelijk energieverbruik. De klanten krijgen er een nieuw winkelconcept waarbij de nadruk ligt op vlotte en efficiënte doorstroming waarbij ook mensen die snel binnen en buiten willen hun gading vinden.

De Delhaize supermarkt in Mechelen ligt al veertig jaar aan de voet van het Oscar van Kesbeeckstadion in Mechelen Noord. De winkel was dringend aan vernieuwing toe en sloot in augustus 2021 de deuren. De oude supermarkt werd volledig vervangen door een grotere nieuwbouw waarbij de winkel zich op de eerste verdieping bevindt en onder de winkel een grote parking werd aangelegd. De moderne nieuwbouw is duurzaam gebouwd, waardoor de winkel in Mechelen één van de meest duurzame van alle Delhaizes is geworden.

De verlichting bestaat volledig uit ledlampen, de warmte die vrijkomt aan de koelinstallaties wordt hergebruikt om de winkel te verwarmen. De winkel is volledig CO2-neutraal en beschikt over een ultrazuinig ventilatiesysteem. Daarnaast komen er zonnepanelen die de volledige winkel van elektriciteit zullen voorzien en een groendak. Niet alleen het gebouw werd vernieuwd, ook de inrichting kreeg een update.

Klanten ontdekken in Mechelen het nieuwe winkelconcept dat zowel snelle shoppers als mensen die meer tijd hebben bedient. Voor de vernieuwing van de supermarkt investeerde Delhaize 13 miljoen euro. De keten heeft 825 winkels in België en Luxemburg, daartoe behoren naast de Delhaize De Leeuw supermarkten ook de kleinere Shop&Go's, AD Delhaizes en Proxy Delhaizes. Ter ere van de opening lanceert Delhaize een speciale Cuvée Rood, Rosé en Wit, met op het etiket de Sint-Romboutstoren die in beperkte oplage enkel in Mechelen te verkrijgen is. Een deel van de opbrengst wordt aan een lokaal goed doel geschonken.

De Delhaize supermarkt in Mechelen ligt al veertig jaar aan de voet van het Oscar van Kesbeeckstadion in Mechelen Noord. De winkel was dringend aan vernieuwing toe en sloot in augustus 2021 de deuren. De oude supermarkt werd volledig vervangen door een grotere nieuwbouw waarbij de winkel zich op de eerste verdieping bevindt en onder de winkel een grote parking werd aangelegd. De moderne nieuwbouw is duurzaam gebouwd, waardoor de winkel in Mechelen één van de meest duurzame van alle Delhaizes is geworden. De verlichting bestaat volledig uit ledlampen, de warmte die vrijkomt aan de koelinstallaties wordt hergebruikt om de winkel te verwarmen. De winkel is volledig CO2-neutraal en beschikt over een ultrazuinig ventilatiesysteem. Daarnaast komen er zonnepanelen die de volledige winkel van elektriciteit zullen voorzien en een groendak. Niet alleen het gebouw werd vernieuwd, ook de inrichting kreeg een update. Klanten ontdekken in Mechelen het nieuwe winkelconcept dat zowel snelle shoppers als mensen die meer tijd hebben bedient. Voor de vernieuwing van de supermarkt investeerde Delhaize 13 miljoen euro. De keten heeft 825 winkels in België en Luxemburg, daartoe behoren naast de Delhaize De Leeuw supermarkten ook de kleinere Shop&Go's, AD Delhaizes en Proxy Delhaizes. Ter ere van de opening lanceert Delhaize een speciale Cuvée Rood, Rosé en Wit, met op het etiket de Sint-Romboutstoren die in beperkte oplage enkel in Mechelen te verkrijgen is. Een deel van de opbrengst wordt aan een lokaal goed doel geschonken.