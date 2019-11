De cruisesector heeft de buik vol van de felle kritiek van milieubewegingen die cruiseschepen als supervervuilers aan de schandpaal nagelen. "Die cruisebashing moet stoppen", zegt Patrick Pourbaix van de sectorfederatie CLIA en de cruiserederij MSC.

De cruisesector groeide in de eerste jaarhelft met 5,3 procent, maar in ons land steeg het aantal cruisepassagiers slechts met 1,7 procent. Dat die groei in onze contreien ondermaats bleef, is deels te wijten aan een zwakker consumentenvertrouwen, maar ook aan kritische rapporten over de cruisemastodonten die worden bestempeld als rampzalig voor het milieu omdat ze zoveel CO2, fijnstof, zwaveloxide en stikstofoxide uitstoten. Vooral een spraakmakend rapport van Transport & Environment deed de sector pijn. De Europese milieuorganisatie stelde dat de cruiseschepen van de marktleider Carnival samen tien keer meer zwaveloxide uitstoten dan de 260 miljoen auto's die op de Europese wegen rijden. Daarnaast was er in heel wat havensteden protest tegen de cruiseschepen, tot in Antwerpen dat oude dieselwagens weert maar cruiseschepen verwelkomt. En de kritiek zwelt aan. Zelfs vergevorderde plannen bij grote spelers om over te schakelen op lng als brandstof in plaats van bunkerolie, zeg maar zware stookolie, kan op geen genade rekenen.

...