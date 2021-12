De coöperatieve bank Crelan mag van de ECB haar sectorgenoot AXA Bank overnemen. De Europese bankentoezichthouder zette daartoe het licht op groen, zo vernam de redactie van Trends.

Iets meer dan twee jaar geleden, in oktober 2019, kondigde Crelan op een persconferentie de overname van AXA Bank aan. De twee banken zouden samen de nummer vijf op de Belgische markt worden. De toezichthouders stelden echter lange tijd vragen bij de financiering van de operatie en bij de geplande IT-migratie. Daardoor duurde het tot 1 oktober van dit jaar voor Crelan zijn overnamedossier indiende bij de ECB.

De Europese Centrale Bank had tot eind dit jaar om een beslissing te nemen. Volgens onze bronnen is de kogel door de kerk en zet de ECB het licht op groen. Meer details zijn voorlopig niet bekend. Een woordvoerder van Crelan bevestigt de informatie maar onthoudt zich van alle commentaar.

Nieuw directiecomité

In elk geval komt er een nieuw directiecomité aan het hoofd van de fusiebank. Dat zal bestaan uit drie leden van het huidige directiecomité van Crelan en drie van AXA Bank. Philip Voisin van Crelan wordt de CEO van de fusiebank. Peter Devlies, de CEO van AXA Bank, verlaat de bank.

Met de goedkeuring van de ECB op zak wil Crelan de deal voor het einde van het jaar definitief afsluiten ('closen'). Daarna moet het echte werk, de integratie van de twee instellingen, beginnen. Daarvoor heeft de directie twee jaar uitgetrokken. Begin volgend jaar zou er meer duidelijkheid verstrekt worden over de invulling van het tijdsschema.

Inkrimping agentennet

Het fusieproject gaat gepaard met een aantal belangrijke uitdagingen. Zo moeten alle agenten en alle klantendata op het IT-platform van Crelan overgezet worden. Daarbij komt de integratie van de twee hoofdkantoren en hun respectieve werknemers, en de verwachte inkrimping van het agentennet. Daarover zal nog een hartig woordje met de vakbonden en de agentenorganisaties worden gesproken. Samen hebben de twee banken momenteel een net van meer dan 800 kantoren. Dat is in deze digitale tijden zelfs naar Belgische normen heel erg veel.

