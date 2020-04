Negen op de tien productiebedrijven in de Belgische chemie-, farma- en kunststoffensector verwachten dat onze economie zich uiterlijk volgend jaar herstelt van de coronacrisis. Dat zegt de sectorfederatie essencia bij de voorstelling van haar jaarcijfers, op basis van een enquête die is afgenomen tussen 9 en 16 april.

Van de 211 bevraagde bedrijven verwacht 35 procent dat de sector wellicht dit jaar al herstelt, terwijl 54 procent verwacht dat het economisch herstel volgend jaar zal inzetten. Slechts 3 procent denkt dat de sector niet meer zal herstellen van de crisis. 40 procent van de bevraagde ondernemingen gaat wel uit van een significante omzetdaling, verwacht 11 procent zowaar een omzetstijging. De essenscia-sectoren, in totaal goed voor een derde van de Belgische export, zijn bijna allemaal operationeel kunnen blijven. Van de bevraagde ondernemingen is 59 procent volledig operationeel en 38 procent gedeeltelijk. 3 procent moest de activiteiten stilleggen.

De tijdelijke werkloosheid in de volledige essenscia-sectoren ligt met 17,1 procent wel een pak lager dan het gemiddelde van 45,9 procent in de industrie in ons land. Dat blijkt uit data van de RVA/RSZ. Twee weken geleden lag de tijdelijke werkloosheid met 14,6 procent nog lager. Dat maakt volgens essenscia duidelijk dat hoe langer de crisis aanhoudt, hoe zwaarder de economische impact is, vooral bij kmo's en bedrijven die belangrijke toeleveranciers zijn voor de bouwsector en de auto- en de luchtvaartindustrie.

Over de benuttingsgraad van de productie-installaties in de chemie, kon essenscia nog geen details geven. "De beste indicator is dat uit de enquête blijkt dat 97 procent van de bedrijven nog actief is", zegt Yves Verschueren, de CEO van essenscia. "Dat verklaart ook waarom onze bedrijven met relatief optimisme naar de toekomst kijken. Ze merken dat het mogelijk is gewoon te blijven produceren."

Hans Casier, naast topman bij chemiereus Ineos ook de voorzitter van essenscia, verwees naar de discussie over het heractiveren van sectoren. "Chemie hangt als een dominoketen aan elkaar", zegt Casier. "Je kan niet zomaar een van die dominostenen onderuithalen. Als je bijvoorbeeld in automotive en in de constructiesector te lang wacht, zou dat een probleem kunnen zijn. Vandaar dat het belangrijk is in die andere sectoren een opstart te zien, wat volgens ons mogelijk is. Wij bewijzen dat het kan."

