Vorige week verliet Dominic Cummings, het brein achter de brexitcampagne en de belangrijkste adviseur van de Britse premier Boris Johnson, Downing Street 10. Johnson zou hem opzij hebben geschoven onder invloed van zijn verloofde, Carrie Symonds. Zij is plots een van de invloedrijkste vrouwen in de Britse politiek. Ze behoort tot de gematigde vleugel van de brexiteers en staat bekend om haar groene standpunten.

Shakespeariaans drama, clanoorlog, een nieuwe Lady Macbeth... Het was de voorbije weken smullen voor de tabloids, die getuige waren van een paleisrevolutie in Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier. In korte tijd bedankte Boris Johnson twee belangrijke adviseurs voor bewezen diensten: communicatiedirecteur Lee Cain en persoonlijk adviseur Dominic Cummings. Als fanatieke brexiteer was die laatste de architect van de campagne die in 2016 het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie inluidde. Hij bedacht de rode bus met de tekst dat een brexit de Britten 350 miljoen pond per week zou opleveren. Die leugen werkte.Verschillende kopstukken van de Conservatieve Partij waren Cummings meer dan beu. Niet alleen om zijn rabiate houding in het brexitdebat, ook omdat hij verantwoordelijk wordt gesteld voor het mank lopende coronabeleid, een slechte relatie had met de pers en zelf de lockdownregels aan zijn laars lapte. Maar Johnson aarzelde om Cummings naar de uitgang te duwen. Dat deed Carrie Symonds dan maar. De verloofde van de premier wint samen met een groep vertrouwelingen aan invloed in Downing Street. Die groep bestaat vooral uit vrouwen, onder wie de nieuwe woordvoerder van de premier, de ex-journaliste Allegra Stratton. Zij is aangeworven om persbriefings te geven zoals we die van de Amerikaanse president gewoon zijn. De clan zou het gehad hebben met de machocultuur van Cummings en co.Kenners van de Britse politiek stellen dat Symonds een bepalende invloed heeft op het doen en laten van de premier, en dat die nog zal toenemen. En dat op zes weken van de deadline voor een akkoord tussen het VK en de EU, en op een moment dat Johnsons Amerikaanse bondgenoot, Donald Trump, aan zijn laatste weken in het Witte Huis bezig is. Bepaalt zij nu Johnsons richting? "Johnson waait met elke storm mee, de man heeft totaal geen politiek kompas", luidt het. Terwijl Cummings niet bang was voor een brexit zonder akkoord, zou Symonds gewonnen zijn voor een compromis met de EU. Zij behoorde in 2016 tot het Leave-kamp, maar was tegelijk voor internationaal overleg. In die periode werkte ze voor de Conservatieve Partij, onder andere op de communicatiedienst.Symonds werd in 1988 geboren in een rijke katholieke familie van journalisten en politici. Haar vader, Matthew Symonds, richtte de krant The Independent op. Carrie Symonds studeerde kunstgeschiedenis en theaterwetenschappen, en behoort tot de strekking van de stedelijke conservatieven met een sociale en ecologische reflex. Ze is meter van het Conservative Animal Welfare Foundation en hield zich bij de Tories bezig met thema's als het verbod op de handel in ivoor, strengere straffen voor dierenmishandeling en het installeren van bewakingscamera's in slachthuizen. Ze voerde ook acties tegen de walvissenjacht in Japan. Een paar jaar geleden was ze aan de slag voor Oceada, een ngo die zich inzet voor de bescherming van de oceanen. Dat Boris Johnson het sinds 2018 meer over dierenrechten heeft, zou terug te voeren zijn op zijn affaire met Symonds, die dat jaar begon.De relatie tussen beide kwam pas op 21 juni 2019 in het nieuws, toen The Guardian het verhaal bracht van een huiselijke ruzie tussen de jonge dame van toen 31 jaar en de 55-jarige man die kandidaat was om leider te worden van de Conservatieve Partij. Nadat Boris Johnson een glas rode wijn had gemorst op de sofa, zou Symonds zo hard uitgevlogen zijn, dat de buren de politie belden. Sindsdien zijn de plooien gladgestreken. Volgens het koppel hadden "rabiate antibrexiteers" de politie gebeld.Johnson is intussen gescheiden van zijn tweede vrouw, Marina Wheeler. Hij verloofde zich officieel met Carrie Symonds, die op 29 april jongstleden beviel van zijn zesde kind, Wilfred Johnson. Volgens de tabloids noemt ze de premier Bozzie Bear, naar de Muppet-beer Fozzie. Volgens de ernstiger pers heeft de "First Fiancée" ervoor gezorgd dat de premier er minder sjofel bij loopt, en een pak kilo's verloor. Dat hij als politicus een meer beheerste indruk maakte, zou ook haar invloed zijn. Niemand zag dit aankomen. Nochtans: in 2018 nam ze deel aan een vrouwenbetoging in Londen. Symonds droeg een T-shirt met het opschrift Bloody Difficult Woman.