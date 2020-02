Kan Michael Bloomberg nog hopen op de nominatie als Democratisch presidentskandidaat? Zijn verleden is niet onbesproken, en charisma heeft hij niet. Geld heeft hij wel, maar daar koop je nog geen overwinning mee.

Wat de media-entree van een zwaargewicht moest worden, werd een pijnlijke afgang. Michael Bloomberg zag alle hoeken van het vilt tijdens zijn eerste tv-debat vorige week in Las Vegas. Op veel uithalen van zijn Democratische tegenkandidaten had hij niet eens een antwoord. " Mike will get it done", stond nochtans te lezen op de reclamespot van 10 miljoen dollar die Bloomberg liet afspelen tijdens de Super Bowl begin deze maand. Maar van die spot zal alleen het American football beter zijn geworden. Arm zal het de op elf na rijkste man ter wereld - met een geschat fortuin van 62 miljard dollar - niet hebben gemaakt. Na zijn ingenieursstudie aan de John Hopkins University, aangevuld met een MBA aan Harvard, trok hij naar Wall Street, waar hij opklom tot de hogere regionen van de investeringsbank Salomon Brothers. Op zijn 39ste werd hij daar aan de deur gezet. "Omdat ik de CEO te vaak gezegd had dat ik het beter zou kunnen dan hij", aldus Bloomberg. Hij kreeg een gouden handdruk van 10 miljoen dollar mee, maar dat was nog maar het begin van zijn fortuin. Bij Salomon zat Bloomberg in de aandelenhandel. Hij wist welke informatie traders nodig hadden. Ze maakten gebruik van dataleveranciers zoals Reuters en Dow Jones, maar Bloomberg wist dat hij het beter kon. Hij ontwierp nieuwe datasoftware en trok met zijn Bloomberg Terminal de markt op. Zijn product sloeg aan en bracht zijn concurrenten Reuters en Dow Jones in de verdrukking. Het bedrijf groeide uit tot een wereldomvattend informatie-imperium, compleet met persagentschap, televisiestation, websites en magazines. Maar het verhaal heeft ook een ranzig kantje. Een reeks vrouwelijke medewerkers beschuldigde Bloomberg en zijn bedrijf van seksisme en discriminatie, iets waaraan hij zich ook later als burgemeester van New York bezondigde. Het liep uit op rechtszaken en geheimhoudingsovereenkomsten met vrouwen én het liet een smet achter die hem nu in de campagne zwaar aangerekend wordt. Bloomberg droeg de burgemeesterssjerp van New York drie opeenvolgende termijnen. Toen hij begin 2002 aantrad, ging de stad gebukt onder een begrotingstekort van 5 miljard dollar. Vijf jaar later was er een overschot van 5 miljard dollar. Voor een jaarloon van 1 dollar werkte burgemeester Bloomberg aan woningbouw, beter onderwijs en armoedebestrijding, voerde een rookverbod in en maakte de stad proper, wat het aantal toeristen in de hoogte dreef. New York werd een opnieuw veilige stad, maar dat had een keerzijde. Het harde optreden van de politie, die ieder verdacht individu zomaar kon controleren, viseerde vooral minderheden zoals Afro-Amerikanen. In 2013 veroordeelde de rechtbank die harde aanpak, maar Bloomberg bleef een overtuigd voorstander. Pas vorig jaar, toen hij allang geen burgemeester meer was, excuseerde hij zich ervoor. Bloomberg is ook een notoir filantroop. Hij zou al 10 miljard dollar hebben geschonken aan een breed gamma van goede doelen: van onderwijs en musea tot kanker- en obesitasbestrijding. Hij is ook een groot voorvechter van strengere wapenwetten en hij investeert forse bedragen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Toen Trump in 2017 het klimaatakkoord van Parijs opzegde, reageerde Bloomberg prompt door miljoenen dollars steun te geven aan de klimaatinspanningen van de Verenigde Naties. Samen met de gouverneur van Californië richtte hij America's Pledge op, een initiatief dat Amerikaanse staten, steden en bedrijven verenigt achter het klimaatakkoord van Parijs. Want de strijd tegen de opwarming wordt vooral lokaal gevoerd, volgens Bloomberg. Wat Washington D.C. beslist, doet er in feite niet veel toe. Ook aan de filantropie van Bloomberg zit een onfris kantje, menen critici. Via een uitgekiende keuze van goede doelen zou hij invloed kopen. Dat zal wel. Maar als kind zag Bloomberg zijn Joodse vader - een eenvoudige boekhouder in een zuivelbedrijf - aan de eettafel cheques uitschrijven voor de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. "Omdat discriminatie tegen gelijk wie een bedreiging is voor iedereen", legde zijn vader hem uit. Van die belangeloze inzet voor het goede doel zal bij Bloomberg wel iets zijn blijven hangen. Zelfs de Britse koningin Elizabeth heeft dat gezien. In 2014 sloeg zij Bloomberg tot Honorary Knight Commander of the Order of the British Empire. Zover zal Trump het alvast niet brengen.