'De klimaattransitie vereist dat we ook ons hele economische bestel herdenken, of het klimaatbestendig maken van de economie wordt een onnodig dure affaire', zegt Trends-hoofdeconoom Daan Killemaes.

Het is schrikwekkend hoe snel de doorstart van de economie op flessenhalzen botst. Voor de Belgische economie gaat het vooral om een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Dat probleem wordt de volgende jaren alleen maar groter.

Tegen die achtergrond smeedt ons land grote klimaatplannen. We moeten onze huizen isoleren, het transport elektrisch maken, de energiebevoorrading moet duurzamer. De noodzaak en de ambitie zijn er, maar hebben we ook de mensen en de middelen? "Dat huiswerk maken we niet", zegt professor economie Erik Buyst, die voor een goed ouderwets aanbodbeleid pleit. Verhoog de productiecapaciteit van de economie, of de groene transitie sterft in het kraambed.

We zijn niet klaar voor de klimaattransitie.

Wie zal bijvoorbeeld de huizen isoleren? De bouwsector schreeuwt al jaren om geschoold personeel. Winkelbediendes die door de boom van de e-commerce hun baan verliezen omscholen tot bouwvakkers, is een kunst waarin dit land niet bedreven is. Te weinig mensen voelen ook de behoefte om zichzelf opnieuw uit te vinden als de economie verandert. Het financiële verschil tussen werken en niet-werken is soms zelfs te klein om de kinderopvang te betalen.

Een ander voorbeeld is de bevoorrading van batterijmaterialen. We hebben met Umicore een wereldleider daarin, maar waar opent dat bedrijf dit jaar een nieuwe fabriek? In Polen. Een investering in België werd amper overwogen, omdat de administratieve molens hier te traag draaien. De concurrentie is weg met de nieuwe markt voor hier een vergunning afgeleverd wordt.

De klimaattransitie vereist dat we ook ons hele economische bestel herdenken, of het klimaatbestendig maken van de economie wordt een onnodig dure affaire.

