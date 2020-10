De provincie Luik is momenteel dé coronahotspot van België. Hoe is het daar zo uit de hand gelopen?

Zondag lagen in het Luikse ziekenhuis CHR de la Citadelle 153 patiënten met covid-19. Van hen liggen er 27 op de afdeling intensieve zorg. Tijdens de eerste piek in maart werden in dit ziekenhuis 116 covidpatiënten verzorgd. Vorige week werd geopperd dat Luik weleens het 'nieuwe Bergamo' zou kunnen worden, met patiënten die op de gang liggen te wachten op verzorging. De Franse nieuwszender France 2 bracht vorig weekend een reportage over de situatie in Luik. Dat hakte erin bij de Waalse publieke opinie, die zeker bij het tv-kijken sterk op Frankrijk is gericht. Luik is momenteel met 1396 besmettingen per 100.000 inwoners de coron...

Zondag lagen in het Luikse ziekenhuis CHR de la Citadelle 153 patiënten met covid-19. Van hen liggen er 27 op de afdeling intensieve zorg. Tijdens de eerste piek in maart werden in dit ziekenhuis 116 covidpatiënten verzorgd. Vorige week werd geopperd dat Luik weleens het 'nieuwe Bergamo' zou kunnen worden, met patiënten die op de gang liggen te wachten op verzorging. De Franse nieuwszender France 2 bracht vorig weekend een reportage over de situatie in Luik. Dat hakte erin bij de Waalse publieke opinie, die zeker bij het tv-kijken sterk op Frankrijk is gericht. Luik is momenteel met 1396 besmettingen per 100.000 inwoners de coronahotspot van België. Een verontrustend cijfer dat verschillende oorzaken heeft.Niet enkel in België maar ook in de rest van Europa slaat het virus in eerste instantie in de grootsteden toe. Volgens verschillende onderzoeken ligt de verklaring in de krappere behuizing, met meer mensen per woning, en de lagere inkomens. Of het nu covid-19 is of andere infectieziektes, de onderkant van de samenleving lijdt er altijd zwaarder onder. En Luik is nu eenmaal de grootste stad van Wallonië. Het aantal besmettingen (1396 per 100.000 inwoners) ligt in lijn met die van Brussel (1285) en Anderlecht (1393), maar lager dan in Molenbeek (1830) .De provincie Luik springt doet het met 1022 besmettingen per 100.000 inwoners slechter dan de andere Waalse provincies Henegouwen (807), Namen (804) en Waals-Brabant (795). De besmettingen liggen het hoogst in de leeftijdsgroep 20-29 jaar. Volgens de burgemeester van Luik, Willy Demeyer, heeft het virus zich na de opening van het academiejaar in september snel verspreid onder de studentenpopulatie. De lessen begonnen alsof er niets aan de hand was. Er was geen code oranje, zoals in Vlaanderen. Hetzelfde gold voor het sociale leven van de studenten, waar naar verluidt weinig aandacht was voor de coronaregels. Luik is een studentenstad. Naast een universiteit zijn er ook verschillende hogescholen. De stad telt 40.000 studenten, van wie er zowat de helft op kot verblijft. Die kotstudenten keerden terug naar huis voor het weekend en zouden op die manier gezorgd hebben voor besmettingen in de hele provincie.Volgens de ULB-viroloog Yves Van Laethem heeft de communicatie van enkele van zijn collega's een snellere opstoot van coronabesmettingen in Wallonië veroorzaakt: "Toen het aantal besmettingen in september toenam, kwamen Vlaamse experts als Marc Van Ranst en Erika Vlieghe snel met alarmistische boodschappen. Aan Franstalige kant had je virologen die de evolutie graag minimaliseerden. De stijging in september zou snel tot een plateau leiden, dat dan de hele winter zou stabiliseren. Dat is niet gebeurd. De boodschap die sommige experts gaven, heeft geleid tot een laksere houding in Wallonië, met alle gevolgen van dien."Een laatste verklaring is het intensievere gebruik van het openbaar vervoer in Luik, ook al moet iedereen daar een mondmasker dragen. De cijfers van het kabinet van de Luikse burgemeester zijn duidelijk: voor elke gebruiker van een TEC-bus (de Waalse tegenhanger van de Lijn) in Namen en Luxemburg zijn er 1,02 in Waals-Brabant, 2,25 in Henegouwen en zelfs 3,79 in Luik.