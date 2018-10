Waarom de Belgische economie trager groeit dan die van andere EU-landen

De Belgische motor komt maar niet op gang. Vorig jaar groeide onze economie met 1,7 procent, een stuk minder dan die van buurlanden als Duitsland (2,2%) en vooral Nederland (2,9%). Dit jaar is het wellicht niet anders, en ook de vooruitzichten voor 2019 zijn niet rooskleurig. Waarom zit er zoveel zand in de Belgische ketting? En wat doen we daaraan?