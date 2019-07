Het structurele begrotingstekort zal dit jaar 1,5 procent van het bbp of 7,2 miljard euro bedragen, blijkt uit cijfers van het Monitoringcomité. Dat is een pak meer dan het deficit van 0,7 procent waarvan de federale regering uitging. De verslechtering van de overheidsfinanciën heeft verschillende oorzaken. Trends zet ze op een rij.

Het overheidsdeficit verslechtert dit jaar met 3,8 miljard euro of 0,8 procent van het bbp. Dat is het meest opvallende cijfer uit het recentste rapport van het Monitoringcomité, een groep van ambtenaren die de toestand van de overheidsfinanciën opvolgt. Dat betekent dat er dit jaar een saneringsinspanning van 4 miljard euro in plaats van 2 miljard euro nodig is. Het structurele begrotingstekort (gecorrigeerd voor eenmalige maatregelen en conjuncturele schokken) loopt op tot 1,5 procent van het bbp. Het nominale tekort gaat van 0,7 naar 1,4 procent van het bbp.

...