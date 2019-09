Jan Denys (Randstad) over Vlaams regeerakkoord: 'Voor Vlaamse werkzaamheidsgraad van 80 procent zijn ook federale maatregelen nodig'

Alain Mouton Redacteur bij Trends

Het stond al in de startnota, het staat nu ook zwart op wit in het Vlaams regeerakkoord: de regering-Jambon wil de werkzaamheidsgraad optrekken naar 80 procent. 'Het cijfer is ondubbelzinnig en je kunt de regering er dus ook op afrekenen', zegt Jan Denys, arbeidsmarktspecialist bij Randstad. "Er staan goede voorstellen in het regeerakkoord, maar de resultaten zullen ook afhangen van het federale beleid.

Jan Denys © belga

Is het realistisch dat de volgende jaren 120.000 Vlamingen extra aan de slag zullen zijn en een werkzaamheidsgraad van 80 procent wordt gehaald?

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×