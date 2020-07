Werkgeversorganisatie Voka en een aantal vooraanstaande Vlaamse bedrijfsleiders wijzen de politici op hun 'verpletterende verantwoordelijkheid' om een regering te vormen: 'Het is de allerlaatste kans'.

'Meer dan 400 dagen na de verkiezingen heerst er nog steeds federale onbestuurbaarheid. Er is dringend en dwingend een sterke federale regering nodig met ruime meerderheden langs beide kanten van de taalgrens', klinkt het in een open brief van werkgeversorganisatie Voka, die ondertekend werd door een aantal Vlaamse bedrijfsleiders, onder wie Johan Thijs, voorzitter van KBC Group en Ronnie Leten, voorzitter van Ericsson.

Voka-voorzitter De Geest wijst erop dat Voka en de Vlaamse ondernemingen al maanden aandringen op een sterke regering met een sterk programma en dat met een vooropgestelde deadline: de nationale feestdag op 21 juli.

'Die wordt niet gehaald, ondanks berichten dat er gesprekken kunnen opstarten tussen zes of zeven partijen. Er is een sprankeltje hoop, maar de Vlaamse ondernemingen blijven heel ongerust over de federale onbestuurbaarheid. Wie zal de tweede besmettingsgolf aanpakken en een tweede algemene lockdown vermijden? Wie zal de relance van onze economie op gang trekken? Wie zal een einde maken aan de weggeefmaatregelen die in het parlement geagendeerd en gestemd worden?, vraagt De Geest zich af.

Volgens de Voka-voorzitter moet er een sociaal-economisch pact worden uitgewerkt op basis van een transformatieplan dat Voka en de Vlaamse ondernemingen hebben voorbereid. 'De politieke partijen, hun voorzitters, alle politici hebben vandaag een verpletterende verantwoordelijkheid om in de komende weken een sterke federale regering te vormen met een krachtdadig beleid. Het is de allerlaatste kans.'

Wordt die allerlaatste kans niet benut, dan is het volgens de werkgeversorganisatie aan de kiezer om te beslissen over de toekomst en het bestuur van ons land. In dat geval volgen er nieuwe verkiezingen.

