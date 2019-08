Werkgeversorganisatie Voka reageert afwijzend op de kilometerheffing die Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt voorstelt.

Voka reageert net als N-VA afwijzend op de plannen van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) om een variant op de kilometerheffing - een soort van stadstol - in te voeren voor wie Brussel binnnenrijdt. 'Het wordt een slim systeem dat met zo veel mogelijk factoren rekening houdt', aldus Van den Brandt.

Maar volgens Voka is de geplande kilometerheffing voor Brussel 'een slim verpakte tol die door haar eenzijdige toepassing vooral de Vlaamse pendelaars treft en Brussel minder aantrekkelijk dreigt te maken voor bedrijven.' De werkgeversorganisatie vindt dat de zogenaamde stadstol leidt tot een 'extra drempel' voor wie in Brussel wil komen werken, 'want voor de Vlamingen wordt de tol niet gecompenseerd via de autofiscaliteit.'

'Wie het moeilijker maakt voor pendelaars om naar Brussel te komen, zorgt dat het voor bedrijven minder aantrekkelijk is om in Brussel te investeren. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?, vraagt directeur Jan Van Doren van Voka Metroplitan, de afdeling die de belangen van de bedrijven in Brussel en de Vlaamse rand behartigt, zich af.

De werkgeversorganisatie begrijpt overigens niet dat Brussel de kilometerheffing op eigen houtje wil invoeren. 'In het regeerakkoord stond dat er in overleg met de andere gewesten een intelligente kilometerheffing ingevoerd zou worden. Wij missen twee zaken: overleg en een intelligente kilometerheffing', aldus Van Doren. Voka pleit in dat verband voor een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten om de mobiliteitsknoop te ontwarren.

Het is nu de taak van de Vlaamse onderhandelaars om een slimme kilometerheffing op de agenda te plaatsen en in overleg te treden met Brussel, klinkt het.