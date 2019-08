Het Brussels Gewest plant de eenzijdige invoering van een stadstol. Cathy Macharis, professor stedelijke mobiliteit aan de VUB, ziet de logica ervan in. Ondanks de politieke discussie die sinds het voorstel van de nieuwe Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) woedt.

De Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt geeft toe dat de tolheffing slechts een plan B is. Was het dan niet beter te wachten tot de gewesten een akkoord hadden bereikt over een slimme kilometerheffing?

...