Zeven op de tien ondernemingen merken dat klanten hun facturen later betalen dan gewoonlijk en drie op de tien bedrijven betalen zelf facturen later dan normaal. Het bankenplan moet volgens Voka dringend liquiditeiten waarborgen om te vermijden dat bedrijven betalingen aan elkaar uitstellen.

Omdat heel wat ondernemingen hun facturen later betalen dan gewoonlijk, geeft een op de drie bedrijven aan extra geld nodig te hebben om de coronacrisis te overleven. Dat meldt werkgeversorganisatie Voka dinsdag op basis van een bevraging bij 1.100 bedrijven. 'We roepen iedereen - bedrijven, overheden en burgers - op om hun facturen op tijd te betalen', zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. 'Alleen zo kunnen we een algemene betalingscrisis vermijden.'

Voka benadrukt dat het bankengarantieplan dringend volledig uitgerold moet worden. 'Nog niet alle onderdelen van het plan zijn in uitvoering en er heerst nog steeds grote onduidelijkheid bij onze ondernemingen. Men moet snel tot actie overgaan voor de overbruggingskredieten', aldus Maertens.

Uit de bevraging blijkt voorts dat steeds meer bedrijven de draad weer opnemen of dit in de komende twee weken willen doen. 'Er is een duidelijke stijging van 18 procent van de bedrijven vorige week naar 31 procent deze week. Ook hoopgevend is dat 7 op de 10 van die bedrijven de activiteitsgraad met minstens de helft terug wil opstarten of verhogen.'

Dat steeds meer ondernemingen de rug rechten is volgens Maertens een hoopvol signaal: 'De ondernemingen vragen snel duidelijkheid over de post-coronastrategie door de net aangestelde expertengroep. We blijven ook benadrukken dat we zo veel mogelijk aan het werk moeten blijven of gaan met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften.'

