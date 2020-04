Ondanks een bezoekersverbod slaat het coronavirus hard toe in de Vlaamse ouderenzorg. Véronique De Schaepmeester, gedelegeerd bestuurder bij sectororganisatie Vlozo, vraagt meer beschermingsmateriaal en immuniteitstesten.

In Vlaanderen zijn tientallen woonzorgcentra getroffen door een ernstige uitbraak van covid-19. Was dat te vermijden?

...

In Vlaanderen zijn tientallen woonzorgcentra getroffen door een ernstige uitbraak van covid-19. Was dat te vermijden?VÉRONIQUE DE SCHAEPMEESTER. "We waarschuwen daar al langer voor. Een aantal woonzorgcentra in onze sector maken deel uit van Europese organisaties. Via hen wisten we wat er misliep in Frankrijk en Italië. We hebben gesignaleerd dat er een tekort aan beschermingsmateriaal dreigde, maar we waren niet de enige. Uiteraard hadden onze leden wel hun voorraad, maar zodra het virus in een woonzorgcentrum doorbreekt, zit je snel door die voorraad heen."We zijn blij dat de overheid uiteindelijk op onze oproepen heeft gereageerd. Er zijn intussen maskers en alcoholgel geleverd. Beschermingsschorten en brillen zijn onderweg. We vinden het spijtig dat het even heeft geduurd voor aan onze oproepen gehoor is gegeven. Al beseffen we ook wel dat het in een overbevraagde markt niet gemakkelijk is om aan beschermingsmateriaal te geraken."Bieden de chirurgische maskers die voor woonzorgcentra zijn bestemd voldoende bescherming als er een uitbraak van het virus is in een rustoord?DE SCHAEPMEESTER. "De richtlijn van de Risk Management Group luidt dat in een woonzorgcentrum chirurgische maskers moeten volstaan. Maar het personeel in de woonzorgcentra is ongerust. Zij zien ook hoe verpleegkundigen in ziekenhuizen zijn ingepakt. Dus vragen de werknemers in de ouderenzorg zich af of ze wel voldoende beschermd hun werk kunnen doen. Sommige woonzorgcentra hebben zelf FFP2-maskers aangekocht, andere niet. "Tot nader order kunnen we niet anders dan de adviezen te volgen. Toch begrijpen we de vraag van de werkvloer om betere bescherming en de vrees van onze medewerkers. Het risico is reëel en wij kunnen ons geen bijkomende uitval van zorgpersoneel veroorloven. Daarom zijn we nog altijd vragende partij om een deel van de FFP2-maskers ook voor de woonzorgcentra te reserveren."Wordt de uitval van personeel problematisch?DE SCHAEPMEESTER. "In de welzijnssector was de afwezigheidsratio begin deze week gedaald tot 2,35 procent. Er zijn ook al dagen geweest dat het eerder 5 procent is. We zien dat werknemers die uitgeziekt zijn, terugkeren naar de werkvloer."Toch is de druk op het personeel groot. In de woonzorgcentra waar er een uitbraak is, loopt de uitval van het personeel op tot een op de vier werknemers. Dat gebeurt in een context van te strikte personeelsnormen. Daarom zijn we blij dat er nu enige flexibiliteit is gekomen. We mogen ook laatstejaarsstudenten verpleegkunde en zorgkunde aantrekken." De 11.243 testkits die nu voor de Vlaamse woonzorgcentra zijn gereserveerd, brengen misschien soelaas?DE SCHAEPMEESTER. "Wij zijn een grote voorstander van meer tests. Het is bevestigd dat in 55 voorzieningen waar er een ernstige uitbraak is, tests komen voor zowel de bewoners als de personeelsleden. Daarna komt er een tweede golf bij de voorzieningen waar er wel bewoners ziek zijn, maar er nog geen belangrijke uitval is onder het personeel."Er zijn zo'n 800 woonzorgcentra. Dus die inspanning is het minimum. Daarom vragen we ook om massaal immuniteitstests ter beschikking te stellen, zodra die op punt staan en op de markt kunnen komen. Als een woonzorgcentrum weet welke medewerkers immuun zijn, dan kan het die mensen prioritair inzetten bij de bewoners met covid-19."