Verkiezingen 2018: mobiliteit is een zorg voor iedereen

Verkiezingen hebben meestal één dominant thema. In 1999 was dat de dioxinecrisis. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn de povere luchtkwaliteit en de mobiliteitsknoop een goede kanshebber. Met dank aan CurieuzeNeuzen. Dat onderzoek heeft de luchtkwaliteit in heel Vlaanderen gemeten en haalde afgelopen weekend de headlines. "Het is de paradox van deze regio", zegt mobiliteitsexpert en professor Dirk Lauwers (UGent). "We hebben een bijzonder dicht verkeersnet, maar de jongste drie jaar zijn de files met een kwart gestegen."

