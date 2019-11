"Winkelvastgoed is uit de gratie, maar juist daardoor is de prijs erg aantrekkelijk", oordeelt de Nederlandse vastgoedtopman Jaap Blokhuis. Logistiek vastgoed vindt hij dan weer ongezond populair.

De naam Jaap Blokhuis klinkt in de Nederlandse vastgoedsector als een klok. De zoon van een predikant begon zijn carrière bij ING Real Estate, waar hij het schopte tot directeur. Later was hij onder meer de CEO van de winkelvastgoedeigenaars Redevco en Multi Corporation. Vandaag is Jaap Blokhuis commissaris bij verschillende Nederlandse vastgoedspelers. Zo ook bij Vesteda, met een verhuurportefeuille van ongeveer 28.000 woningen de grootste Nederlandse commerciële belegger in residentieel vastgoed.

...