Al jaren raakt België in internationale economische hitparades niet uit de middenmoot. Werk, overheids- financiën, energiebeleid, mobiliteit,... tal van vergelijkbare landen presteren een stuk beter, en vaak met minder overheidsuitgaven. Trends ging voor verschillende domeinen na waar België lessen kan trekken uit buitenlandse voorbeelden. Een sociaaleconomische reisgids voor de volgende regeringen.

België is een grijze muis in de jaarlijkse economische hitparades die zich baseren op economische indicatoren zoals werkzaamheidsgraad, innovatie, begroting, mobiliteit, infrastructuur en ondernemingsklimaat. Dat België zo middelmatig scoort, is opvallend omdat tegelijk de belastingdruk en de overheidsuitgaven in ons land hoog zijn. De overheid beschikt dus over veel middelen om een kader te creëren om op te klimmen en een plaatsje te verwerven naast toplanden als Nederland, Zweden, Denemarken of Zwitserland, maar dat lukt maar niet. Trends ging op zeven domeinen op zoek naar de landen waar we de mosterd kunnen halen om bovenaan in de rankings te staan.

