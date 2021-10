Er is weinig enthousiasme bij de vakbonden over het voorstel dat bij de regering op tafel ligt om een vierdaagse werkweek in te voeren.

De regering zou de mogelijkheid invoeren om de 38 urenweek te presteren in vier dagen, waarbij per dag 9,5 uur kan worden gepresteerd en er bijgevolg een extra vrije dag volgt.

De christelijke vakbond heeft alvast enkele vragen bij het voorstel. 'Als je 9,5 uur per dag werkt plus nog eens de verplaatsing, dan worden het wel heel lange werkdagen. Is dat goed voor het welzijn van de mensen?', vraagt het ACV zich af.

De socialistische vakbond is tegen het voorstel gekant. 'Zo'n samengedrukte werkweek waarbij je op vier dagen doet wat je anders op vijf dagen doet via een verlenging van de arbeidstijd zou tot toename van de werkdruk leiden', klinkt het. Bovendien dreigen alleenstaande ouders de dupe te worden en zouden de zorgtaken binnen een gezin nog meer in de schoenen van de vrouwen worden geschoven.

Het ABVV is wel voorstander van een vierdaagse werkweek, maar dan in combinatie met een arbeidsduurvermindering. Volgens de vakbonden dreigt een werkdag van 9,5 uur bovendien in strijd te zijn met de internationale conventies inzake arbeidstijd.

Net als de vakbonden steunt Ecolo het voorstel om de 38 urenweek te spreiden over vier dagen al evenmin, heeft federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi vrijdag gezegd op Bel-RTL.

