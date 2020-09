De ambitie van de regering-De Croo om tegen 2026 alleen nog emissievrije bedrijfswagens fiscaal te stimuleren is scherp, maar de beweging naar elektrische bedrijfsvloten lijkt ingezet. "We zijn er klaar voor", reageert de leasingsector.

Tegen 2026 wil de regering-De Croo alleen nog emissievrije bedrijfswagens fiscaal stimuleren. Mede dankzij de groene regeringspartijen haalde die scherpe ambitie het regeerakkoord. Aan de bestaande leasecontracten wordt niet geraakt. In België rijden ongeveer 600.000 bedrijfswagens rond. De gemiddelde contractduur bedraagt vier tot vijf jaar. Elk jaar worden ongeveer 120.000 voertuigen vervangen.De leasingsector heeft dus nog vijf jaar om de elektrificatie van de vloot systematisch op te voeren. "We zijn er niet honderd procent gelukkig mee, maar de leasingsector is er klaar voor", reageert Frank Van Gool, de directeur van Renta, de sectorfederatie van de leasingbedrijven. Voor Renta is het nog niet duidelijk of de nieuwe regering ook plug-inhybrides meeneemt in die maatregel, of dat ze alleen voor volledig elektrische wagens in een fiscale stimulans voorziet.Vandaag is de beweging naar elektrische bedrijfswagens al bescheiden ingezet. Ongeveer 1 procent van de vloot rijdt al full elektrisch. Van de nieuw aangekochte bedrijfswagens is 4 procent elektrisch. Meer en meer bedrijven opteren voor elektrische bedrijfswagens omwille van de gunstige fiscaliteit en de milieuvoordelen. Nulemissie is voor de vlootbeheerders en de financieel directeurs stilaan een criterium om te kiezen voor volledig elektrische bedrijfswagens. Maar niet iedereen die rijdt met een bedrijfswagen zal kostenneutraal kunnen overstappen op een elektrisch model. Er is een overgangsperiode van vijf jaar om ook voor de zware gebruikers, die veel kilometers afleggen, tegen 2026 een elektrisch alternatief te vinden. Ook het gebrek aan laadpalen in ons land blijft een obstakel.De auto-industrie wordt door de Europese regelgevers gedwongen om de CO2-uitstoot tegen 2030 drastisch naar beneden te brengen. Het aantal elektrische modellen boomt. Volgend jaar lanceert de sector meer dan 150 elektrische modellen. Volgens Johan Portier, de topman van LeasePlan België, is de transitie naar de elektrische bedrijfswagen ingezet. Tegen eind volgend jaar wil hij de eigen vloot voor de medewerkers volledig geëlektrificeerd hebben. Het gaat om 180 wagens. LeasePlan is duidelijk een voortrekker in elektrische wagens. Ook consultants zoals Deloitte, met grote bedrijfsvloten, bestellen nu massaal elektrische wagens. Vorige maand voegde Deloitte nog honderd elektrische MINI's toe aan zijn wagenpark in België.Waarnemers verwachten dat het aandeel van de elektrische wagen in de bedrijfswagenvloot de volgende jaren systematisch zal groeien. Wie nog niet meteen overstag wil gaan, kan nog één contract met een verbrandingsmotor aangaan, daarna rijdt hij elektrisch. Volgens Frank Van Gool van Renta is het moeilijk in te schatten hoe de markt zal reageren op de nieuwe regelgeving. "Misschien gaan mensen in 2024 of 2025 wel opteren om nog een paar jaar langer te rijden met hun klassieke wagen." Door het te verwachten uitstelgedrag zou 2025 weleens een boomjaar kunnen worden voor bedrijfswagens met een verbrandingsmotor. Tegen 2026 zou de sector dan jaarlijks meer dan 100.000 elektrische wagens op de Belgische wegen brengen.