Van 10 tot 12 juni, na een gezondheidscrisis die twee jaar lang heeft geduurd, is de Trends Summer University er opnieuw voor een negende editie. Zaterdag en zondag wordt - tegen de achtergrond van het einde van de pandemie en de aanhoudende oorlog in Oekraïne - uitvoerig gedebatteerd over moeilijke onderwerpen die kaderen in de heersende onzekerheid en complexiteit van het huidige tijdperk.

Xavier Bouckaert (CEO Roularta Media Group) en Marc Raisière (CEO Belfius) zijn verheugd om de deuren van de Trends Summer University te heropenen voor een negende editie. Die vindt plaats in het prestigieuze kader van hotel La Réserve in Knokke van 10 tot 12 juni 2022.

Na twee jaar afwezigheid als gevolg van de covid-pandemie kunnen de deelnemers, een honderdtal CEO's en voorzitters van raden van bestuur van bedrijven, elkaar opnieuw ontmoeten en discussiëren tijdens dit exclusieve evenement. Twee dagen lang worden thema's die het nationale en internationale economische nieuws domineren behandeld, uitgediept en besproken door een panel van experts onder leiding van de hoofdredacteurs van Trends en Trends-Tendances.

Wat mag je verwachten?

Vrijdag

In het eerste debat, ingeleid door minister van Defensie Ludivine Dedonder, komt het onderwerp van oorlog aan bod. 'Oorlog in Oekraïne: de terugkeer van geopolitieke risico's in Europa', een panelgesprek dat geleid wordt door David Criekemans (Associate Professor in Internationale Betrekkingen en specialist in Geopolitiek - Universiteit Antwerpen), Johan Vanderplaetse (Senior Vice-President Schneider Electric, divisie Industriële Automatisering) en Julien Compere, CEO Herstal Group.

Johan Vanderplaetse had in een interview met Trends al gewaarschuwd voor de sancties tegen Rusland: 'We beseffen maar beter wat sancties betekenen voor dit rancuneuze en paranoïde land met nucleaire wapens.' Johan Vanderplaetse weet waarover hij spreekt, aangezien hij 30 jaar in Rusland heeft gewoond en gewerkt en vloeiend Russisch spreekt. Ook is hij voorzitter van de AEB (Association of European Business), de lobbyorganisatie voor grote Europese bedrijven in Rusland.

Volgens professor David Criekemans was het Westen verrast door de Russische inval in Oekraïne en had het beter een spoedcursus geopolitiek kunnen volgen. 'Met sancties kun je de wereldpolitiek onvoldoende veranderen of sturen. Ze zijn eerder een bewijs van de onmacht van het Westen', zei hij in een interview met Trends.

Tijdens het tweede debat, ingeleid door Alain Durré (hoofdeconoom FRABELUX Goldman Sachs), komen de problemen van de geopolitiek aan bod in '2022, het jaar van grote economische onzekerheden (inflatie, energie, grondstoffen, rentevoeten, product- en arbeidstekorten).'

Het onderwerp wordt toegelicht door economische experts, in dit geval Marianne Collin (CRO & lid van de raad van bestuur Belfius) en Pierre Wunsch (gouverneur van de Nationale Bank van België). 'Het is niet langer nodig het meest ondersteunende beleid ooit aan te houden', zei Pierre Wunsch, die als gouverneur van de Nationale Bank van België in de raad van bestuur van de ECB zetelt, in een interview met Trends. Zal de duizelingwekkende stijging van de energieprijzen een spelbreker gaan spelen in dit economisch herstel aan het einde van de gezondheidscrisis? Dat zijn de vragen waar Bart Van Craeynest (hoofdeconoom van Voka) en Koen Dejonckheere (CEO Gimv) mee aan de slag gaan.

Met het derde debat 'Economische, sanitaire, ecologische en geopolitieke crisis: enkele CEO's tonen hun recepten om het hoofd te bieden aan de groeiende onzekerheden' sluiten we vrijdag af. Dé gelegenheid voor Guillaume Boutin (CEO Proximus) om terug te blikken naar zijn eerste twee jaren aan het hoofd van de telecomoperator en ons te vertellen wat hij ervan geleerd heeft. Een debat dat wordt gemodereerd door Ignace Van Doorselaere (CEO Neuhaus), Hans Bourlon (CEO Studio 100) en Bruno Humblet (CEO Deceuninck).

Zaterdag

Zaterdag gaat vliegend van start met een debat over 'Voedselcrisis, e-reputation, nieuwe consumptiepatronen: hoe er zich aan aan te passen?' Dat debat wordt gemodereerd door Pierre-Alexandre Billiet (CEO Gondola), die ons enkele maanden geleden heeft uitgelegd hoe onze voedselconsumptie was veranderd door de coronacrisis. Zijn gasten zijn onder meer François-Melchior de Polignac (uitvoerend bestuurder en zone-CEO Carrefour), Yvon Guerin (gedelegeerd bestuurder Vandemoortele) en Michel Mersch (CEO Nestlé Belgilux).

In het vijfde debat komt niet de oorlog in Oekraïne maar de oorlog om talenten aan bod: 'War of talents': hoe werkkrachten aantrekken en behouden?' Een gesprek tussen Geert Aelbrecht (Chief People Officer BESIX Group) en Benoit Gilson (CEO Infrabel).

Het zesde debat zal zich richten op 'Hoe uw bedrijf door deze onzekere tijden loodsen? De uitdagingen van groene financiën en hoe de conflicten oplossen tussen de E, S en G bij de ESG-normen?' Een uitwisseling van ideeën die zal plaatsvinden in aanwezigheid van Max Jadot (CEO BNP Paribas Fortis), Wim Van Hyfte (Global Head of ESG Investments and Research Candriam), François Lecomte (Chief Corporate Strategy & Deputy Chief Financial Officer Belfius) en Julie Ansidei (EMEA Head of External Engagement, BlackRock Sustainable Investing).

Tot slot zal het laatste debat in apotheose eindigen met 'Meet the new CEO', een niet te missen kans voor wie niet één maar vier Trends Managers of the Year tegelijk wil ontmoeten, namelijk Chris Peeters (CEO Elia ), Dirk Coorevits (CEO Soudal), Sébastien Dossogne (CEO Magotteaux) en Bart De Smet (voorzitter Ageas).

