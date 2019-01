SWT'ers keren amper terug naar de arbeidsmarkt: 'Sociaal en economisch onverantwoord stelsel'

Dat zegt Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA), die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister van Werk en partijgenoot Philippe Muyters. Ronse noemt het stelsel 'sociaal en economisch onverantwoord'.

Met de nakende herstructurering bij Proximus laait ook de discussie over het SWT, het vroegere brugpensioen, opnieuw op. Er staan ongeveer 1.900 banen op de tocht bij het telecombedrijf.

Proximus zou de piste SWT voor sommige werknemers niet uitsluiten, al is dat volgens topvrouw Dominique Leroy en federaal minister van Werk Kris Peeters op dit moment nog niet aan de orde. Volgens N-VA-parlementslid Axel Ronse is SWT in elk geval geen oplossing. 'Het SWT-stelsel is vooral een rem op de activering', zegt hij.

Ronse baseert zich daarvoor op cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters, waaruit blijkt dat amper 65 van de 2.644 mensen die sinds 2017 in SWT instroomden, in 2018 opnieuw aan de slag ging. Van alle 2.826 SWT'ers die eind 2016 nog werkzoekend waren bij de VDAB, gingen er 28 opnieuw werken. Bovendien gaat het volgens minister Muyters slechts om een fractie van de SWT'ers, omdat de meeste niet bij de VDAB staan ingeschreven.

'Dramatische cijfers', zegt Ronse. Bovendien werden er vorig jaar meer dan 617.000 vacatures aangeboden door de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB, klinkt het. 'Ofwel 233 vacatures per ingestroomde SWT'er.'

De VDAB is in elk geval niet verantwoordelijk voor die lage instroom, stelt Ronse. De grote schuldige is het stelsel zelf, dat 'sociaal en economisch onverantwoord' is. Hij pleit ervoor het systeem te laten uitdoven. 'Mijn partij zal dat bij de komende verkiezingen en regeringsvorming opnieuw op tafel leggen.' Eerder werd al beslist dat de minimumleeftijd voor SWT vanaf 2020 naar 60 jaar gaat.