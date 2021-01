De relance wordt lastig als een derde van de bedrijven financieel in de touwen hangt, zegt Trends-hoofdeconoom Daan Killemaes.

Ongeveer één op de drie bedrijven in België is niet kredietwaardig. Dat is de trieste balans na bijna één jaar coronacrisis. Hun solvabiliteit is te zwak om vers krediet te krijgen. Dat maakt hen kwetsbaar voor de minste tegenslag en beperkt de mogelijkheden om te investeren. De relance wordt lastig als een derde van de bedrijven financieel in de touwen hangt.De steunmaatregelen van de overheden hebben erger voorkomen, maar ze dragen water naar de zee. Om tienduizenden gezonde ondernemingen door de crisis te sleuren zijn maatregelen nodig die het eigen vermogen van de bedrijven versterken. Dat kan door de notionele-intrestaftrek grondig af te stoffen. Die maatregel moedigt met een fiscaal voordeel eigenaars aan om het eigen vermogen van hun bedrijf te versterken. Vandaag is die prikkel bijzonder zwak, omdat het voordeel is gekoppeld aan de ultralage rente op tienjarige overheidsobligaties. Een forse verhoging van die prikkel is voor de overheid een efficiënte investering. Hoe meer gezonde bedrijven de crisis overleven, hoe breder de basis voor het herstel. De notionele-intrestaftrek bewees zijn nut in het verleden. Heel wat bedrijven overleefden dankzij een versterkt eigen vermogen de zware crisis van 2008. Nu dreigen veel gezonde bedrijven te sneuvelen omdat hun solvabiliteit te zwak is, ook omdat ze de voorbije jaren verleid werden door de lokroep van de goedkope schuldfinanciering. De notionele-intrestaftrek helpt de overheid ook om de steun bij de juiste bedrijven te krijgen. Eigenaars zullen enkel vers kapitaal stoppen in bedrijven die straks rendabiliteit beloven. Vandaag vloeit een deel van de overheidssteun ook naar zombiebedrijven, wat op lange termijn niet vol te houden is.